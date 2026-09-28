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Την καταδίκη περιστατικού σωματικής βιαιοπραγίας και τραυματισμού εκπαιδευτικού εντός σχολείου της Δυτικής Αττικής, εξέφρασε ο Αν. Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διονύσιος Αναστασόπουλος.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το περιστατικό χαρακτηρίζεται «απαράδεκτο» και «βαθύτατα θλιβερό».

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«Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνεται, η Διοίκηση στέκεται «από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου», παρέχοντάς της «πλήρη Ηθική, Διοικητική και Νομική κάλυψη».

Στο δελτίο Τύπου σημειώνεται ότι οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.

«Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος Ασφάλειας, Παιδείας, Δημοκρατίας και Πολιτισμού», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος ότι σε ισχύ είναι νομική θωράκιση του σχολικού περιβάλλοντος, με τον ν. 5090/2024 (άρθ.3), ο οποίος ορίζει τα εξής:

Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.