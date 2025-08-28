Εθνική Ομάδα - Στιγμιότυπο από το Eurobasket 2022 με τον Θανάση να παρηγορεί τον αδελφό του Κώστα, μετά την ήττα από την Γερμανία

Δάκρυα στα μάτια ο Κώστας Αντετοκούμπο, θλίψη ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, «μαμά δεν κλαίω, μην στεναχωριέσαι», από τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Είναι οι τελευταίες εικόνες που έχουμε συγκρατήσει μετά από τον «πικρό» αποκλεισμό της Εθνικής Ομάδας από τη Γερμανία στο Eurobasket του 2022.

Οι Έλληνες διεθνείς τα έδωσαν όλα στα προημιτελικά εκείνου του Eurobasket, ωστόσο για μια ακόμη φορά δεν τα κατάφεραν. Την αγωνιστική κατάρρευση της Εθνικής στο δεύτερο ημίχρονο διαδέχθηκε μια δεύτερη, σκληρότερη κατάρρευση, αυτή στην ψυχολογία των παικτών.

Η ανάγκη για διάκριση ήταν πιο έντονη από ποτέ. Οι Έλληνες διεθνείς το γνώριζαν και μετά το φινάλε του αγώνα με την Γερμανία «κατέρρευσαν». Έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να υπήρξε έστω ένας που να μην νευρίασε ή να μην κύλησαν δάκρυα από τα μάτια του εκείνο το βράδυ.

Γιάννης Αντετοκούνμπο – Στιγμιότυπο από τον αγώνα της Εθνικής με την Γερμανία

«Μαμά δεν κλαίω, μην στεναχωριέσαι»

«Ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός μας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Σλούκας, ο Νικ Καλάθης, ο Τάιλερ Ντόρσει, ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο Κώστας και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο Δημήτρης Αγραβάνης, ο Μιχάλης Λούντζης, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Όλα αυτά τα παιδιά μαζί με τον κόουτς Ιτούδη και το υπόλοιπο σταφ χτίζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα έρθει η ώρα. Μαμά δεν κλαίω, μην στεναχωριέσαι. Δεν ήρθε το τέλος, είναι μόνο η αρχή».

Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Θανάση Αντετοκούνμπο μετά την ήττα-αποκλεισμό από τη Γερμανία, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Θανάση Αντετοκούνμπο μετά την ήττα-αποκλεισμό από τη Γερμανία, τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι παραπάνω δηλώσεις του forward των Μπακς θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως έναυσμα ή οδηγός στις προσπάθειες της Εθνικής Ομάδας για μία διάκριση, στο Eurobasket που θα παιχθεί στα γήπεδα της Κύπρου, της Λετονίας, της Φινλανδίας και της Πολωνίας.

Πρεμιέρα με την Ιταλία η Εθνική

Το βράδυ (21:30) η Εθνική Ομάδα ρίχνεται στη «μάχη» του Eurobasket στη Λεμεσό, κόντρα στην Ιταλία, έχοντας ως στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του τουρνουά.

Στον όμιλό της η Εθνική έχει επίσης να αντιμετωπίσει την Ισπανία, τη Γεωργία, τη Κύπρο και τη Βοσνία. Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, υποστήριξε ότι: «Έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Ξέρουμε, μετά από τέσσερις εβδομάδες δουλειάς, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά μας, ξέρουμε τι ομάδα είμαστε και έχω τεράστια αυτοπεποίθηση για αυτό το EuroBasket».

Παρόλα αυτά, ο Σπανούλης κρατά χαμηλά τους τόνους ενόψει της αναμέτρησης με την Ιταλία. «Θα προτιμούσα να υπάρχει κριτική και να λέτε ότι δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Γιατί ο Έλληνας μόνο έτσι πετυχαίνει, δυστυχώς αυτή είναι η ράτσα μας, με τα καλά της και τα κακά της, τόνισε ο Έλληνας τεχνικός μετά την ήττα από την Γαλλία στο φιλικό της Κυριακής (24/8).

«Ποτέ δεν έχουμε πετύχει σαν φαβορί. Πάντα πετυχαίνουμε όταν κανείς δεν μας πιστεύει. Μετά τα δύο πρώτα φιλικά πήγε να αλλάξει αυτό. Τώρα θα ξαναλλάξει, οπότε είναι το κατάλληλο timing», πρόσθεσε.

Για το Eurobasket 2025 ο Σπανούλης έχει στην διάθεσή του τους: Βασίλη Τολιόπουλο, Κώστα Σλούκα, Τάιλερ Ντόρσει, Δημήτρη Κατσίβελη, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Παπανικολάου, Θανάση Αντετοκούνμπο, Ντίνο Μήτογλου, Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κώστα Αντετοκούνμπο.