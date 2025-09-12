Τα πολλά λάθη, η αστοχία και η εξαιρετικά διαβασμένη τουρική άμυνα, οδήγησαν στην πικρή ήττα – αποκλεισμό της Εθνικής Ομάδας. Οι Έλληνες παίκτες προσπάθησαν, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν ανώτερη, βρήκε στα πρόσωπα των Οσμανί (28 πόντοι), Οσμάν (17 πόντοι) και Σενγκούν (15 πόντοι) τις λύσεις και προκρίθηκε στον τελικό με την Γερμανία.

Πλέον, η Ελλάδα εστιάζει στον μικρό τελικό της Κυριακής, κόντρα στην Φινλανδία, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι Έλληνες διεθνείς θα προσπαθήσουν να επαναφέρουν τη χώρα στις θέσεις των μεταλλίων. Την ίδια στιγμή, αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του παιχνιδιού, οι Έλληνες φίλαθλοι δεν σταμάτησαν να τραγουδούν για την Εθνική Ομάδα, παρά τον πικρό αποκλεισμό.

Advertisement

Advertisement

Στα του παιχνιδιού, χωρίς συγκέντρωση και με αρκετά λάθη μπήκε στην αναμέτρηση η Ελλάδα, η οποία δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον γρήγορο ρυθμό της Τουρκίας. Ο Οσμανί ήταν σχεδόν αλάνθαστος (4/4 τρίποντα, 1/2 δίποντα) και ο Οσμάν, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, βρήκε λύσεις στον αιφνιδιασμό, κάνοντας το +12 για την ομάδα του (12-24, 9′).

Λάθη, αστοχία και τρομερό διάβασμα Αταμάν

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, η Εθνική Ομάδα «ροκάνισε» προσωρινά την διαφορά μετά από το τρίποντο του Καλαϊτζάκη από τη γωνία (20-26, 11′). Στη συνέχεια όμως τίποτα δεν λειτούργησε σωτά για την Εθνική Ομάδα. Η διαβασμένη τουρκική άμυνα προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας. Τα πολλά λάθη στην επίθεση και η αστοχία οδήγησαν σε αιφνιδιασμούς και η Τουρκία έφτασε ακόμα και στο +21 μετά από το τρίποντο του Οσμάν και το καλάθι του Οσμάν (24-45, 18′).

Το πρώτο ημίχρονο ήταν σκέτος «εφιάλτης» για την Εθνική Ομάδα. Τα 12 λάθη της Ελλάδας, έναντι των μόλις 2 λαθών της Τουρκίας, ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία στη στατιστική του πρώτου μέρους. Την ίδια στιγμή, ο Αταμάν «διάβασε» εξαιρετικά τον Γιάννη, με τους Τούρκους διεθνείς να του κάνουν συχνά παγίδες κοντά στο «ζωγραφιστό», εγκλωβίζοντάς τον στους 4 πόντους (2/7 δίποντα).

Ο Σενγκούν έκανε ότι ήθελε στο παρκέ

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι Έλληνες παίκτες προσπάθησαν να μπουν με μεγαλύτερη συγκέντρωση, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η Τουρκία συνέχισε να είναι εύστοχη και έβρισκε λύσεις τόσο από την περιφέρεια με τον Λάρκιν και τον Οσμάν, όσο και μέσα στο καλάθι, με τον Οσμανί να σκοράρει από κοντά (38-64, 25′).

Μεγάλος «πονοκέφαλος» για την Εθνική Ομάδα, όπως αναμενόταν άλλωστε ήταν ο Σενγκούν. Ο 23χρονος παίκτης των Χιούστον Ρόκετς αν και ξεκίνησε άστοχος στην αναμέτρηση, έκανε ότι ήθελε στο παρκέ, με τους Έλληνες παίκτες να μην μπορούν να τον περιορίσουν. Ο Σενγκούν έκανε νταμπλ νταμπλ από νωρίς με 14 πόντους και 11 ασίστ και μετά τις ελεύθερες βολές που εκτέλεσε έκανε το +25 (46-71, 29′).

Τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση, ένας από τους λίγους διακριθέντες για την Εθνική Ομάδα ήταν ο Σλούκας, ο οποίος κέρδιζε φάουλ, μοίραζε σωστά την μπάλα και σκόραρε τόσο από κοντά, όσο και πίσω από τα 6.75. Σημαντικές ήταν και οι προσπάθειες του Γιάννη, ο οποίος έκανε νταμπλ νταμπλ, ωστόσο ούτε αυτό ήταν αρκετό.

Advertisement

Η Τουρκία διατήρησε το ευρύ προβάδισμα μέχρι το φινάλε, ενώ η Ελλάδα δεν κατάφερε να δείξει αντίδραση σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Πλέον, η «γαλανόλευκη» θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία για μετάλλιο στον μικρό τελικό με τη Φινλανδία, ενώ η ομάδα του Αταμάν κατάφερε να πάρει τη σπουδαία πρόκριση στον τελικό, κόντρα στην Γερμανία.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94

Ελλάδα: (Βασίλης Σπανούλης) Ντόρσει 9, Λαρεντζάκης 3, Τολιόπουλος, Σλούκας 15, Καλαϊτζάκης 11, Παπανικολάου 2, Κατσίβελης, Σαμοντούροφ 3, Γιάννης Αντετοκούνμπο 12, Κώστας Αντετοκούνμπο 6, Θανάσης Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 3

Advertisement

Τουρκία: (Εργκίν Αταμάν) Λάρκιν 14, Χαζέρ 7, Οσμάν 17, Μπιτίμ 6, Κορκμάζ 7, Σενγκούν 15, Οσμανί 28, Μπόνα, Γιλμάζ, Σιπαχί, Γιούρτσεβεν