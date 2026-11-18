Με μόλις 15 ευρώ σε πρακτορείο Allwyn στη Θεσσαλία, ένας υπερτυχερός κέρδισε το αστρονομικό ποσό των 38,3 εκατομμυρίων ευρώ στο Eurojackpot, στην κλήρωση της Τρίτης.
Το δελτίο ήταν απλό, με κόστος που δεν ξεπερνούσε τα 15 ευρώ, και συμπλήρωσε και τους επτά τυχερούς αριθμούς (5+2), εξασφαλίζοντας το ένα από τα δύο μεγάλα ευρωπαϊκά έπαθλα.
Παράλληλα, στην Ελλάδα σημειώθηκε ακόμη μία σημαντική επιτυχία στη δεύτερη κατηγορία (5+1), με τον τυχερό να κερδίζει 159.172 ευρώ.
Οι πέντε αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν οι 1, 5, 7, 15 και 19, ενώ οι δύο αριθμοί Euro ήταν οι 1 και 11.
Στην επόμενη κλήρωση, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, το ποσό της πρώτης κατηγορίας θα ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ.