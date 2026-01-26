Πλουσιότερος κατά 7.579.867,70 ευρώ έγινε χθες (25/1) το βράδυ ένας υπερτυχερός στην Κρήτη καθώς κέρδισε ένα από τα δύο «χρυσά» δελτία, στην κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ.

Το νικητήριο δελτίο της 1ης κατηγορίας (5+1) κατατέθηκε σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο.

Ο Γιάννης Μαράκης, ιδιοκτήτης του πρακτορείου όπου κατατέθηκε το δελτίο, σε δηλώσεις που έκανε ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που στον συγκεκριμένο χώρο κατατίθεται δελτίο που κερδίζει την κορυφαία κατηγορία του ΤΖΟΚΕΡ.

Πρακτορεία με τυχερούς νικητές – Στιγμιότυπο οθόνης

«Ευχόμαστε ο τυχερός να ευχαριστηθεί τα κέρδη του και να τα αξιοποιήσει όπως εκείνος επιθυμεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο νικητής, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα με το πρακτορείο.

Υπενθυμίζεται ότι οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν οι 12, 23, 34, 37, 45, με αριθμό ΤΖΟΚΕΡ το 3.

(Με πληροφορίες από cretalive.gr)