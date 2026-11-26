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Ο ελληνικός τελικός για τη Eurovision 2027 γίνεται το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2027 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η ΕΡΤ ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου 2026 τις ημερομηνίες του Sing for Greece και την ομάδα που θα το παρουσιάσει.

Οι δύο ημιτελικοί έχουν οριστεί για την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2027. Και οι τρεις βραδιές γίνονται στη Θεσσαλονίκη.

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Ποιοι παρουσιάζουν το Sing for Greece 2027;

Το Sing for Greece 2027 το παρουσιάζουν ο Νίκος Μουτσινάς, η Μπέττυ Μαγγίρα και η stand-up κωμικός Κατερίνα Βρανά. Ο Μουτσινάς και η Μαγγίρα θα σχολιάσουν επίσης ζωντανά τις βραδιές του διαγωνισμού τον Μάιο.

Ποιος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής;

Καλλιτεχνικός διευθυντής και σκηνοθέτης του ελληνικού τελικού είναι ο Κωνσταντίνος Ρήγος, ο οποίος θα σκηνοθετήσει και την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision. «Η Eurovision μού έχει μάθει πολλά, κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που χαίρομαι που επιστρέφω», δήλωσε, σύμφωνα με το zappit.

Πότε και πού γίνεται η Eurovision 2027;

Ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision γίνεται στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, στην Arena Burgas. Ο πρώτος ημιτελικός είναι στις 11 Μαΐου 2027, ο δεύτερος στις 13 Μαΐου και ο τελικός το Σάββατο 15 Μαΐου 2027.

Βραδιά Ημερομηνία Πού Sing for Greece, 1ος ημιτελικός Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2027 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Sing for Greece, 2ος ημιτελικός Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2027 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Sing for Greece, τελικός Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2027 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Eurovision, 1ος ημιτελικός Τρίτη 11 Μαΐου 2027 Arena Burgas, Βουλγαρία Eurovision, 2ος ημιτελικός Πέμπτη 13 Μαΐου 2027 Arena Burgas, Βουλγαρία Eurovision, τελικός Σάββατο 15 Μαΐου 2027 Arena Burgas, Βουλγαρία