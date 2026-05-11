Η Ελλάδα έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρώτη επίσημη πρόβα της για τη Eurovision 2026, με τον Ακύλα και την ελληνική αποστολή να παρουσιάζουν ένα σκηνικό αποτέλεσμα γεμάτο ένταση, ατμόσφαιρα και δυνατές εικόνες. Σύμφωνα με πληροφορίες του eurovisionfun.com, η εμφάνιση ξεκινά κινηματογραφικά, με τον Ακύλα να βρίσκεται μόνος πάνω στη σκηνή και να πατά το play, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός ιδιαίτερου μουσικού ταξιδιού.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα κυριαρχεί ο χαρακτηριστικός καθρέπτης που είχε αποκαλυφθεί στο teaser των προηγούμενων ημερών, δημιουργώντας ένα παιχνίδι αντανακλάσεων και συμβολισμών.

Οι φωτισμοί εναλλάσσονται συνεχώς, ενώ η σκηνική αφήγηση κορυφώνεται όσο προχωρά το τραγούδι, με τα μέλη της αποστολής να συμμετέχουν ενεργά στη δράση. Η ελληνική συμμετοχή φαίνεται πως επενδύει έντονα στη σκηνική αισθητική και στη συναισθηματική φόρτιση, αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις στους παρευρισκόμενους.

Αμέσως μετά, στο σημείο της λύρας ο Ακύλας κάνει αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου και στο νικητήριο τραγούδι της Ελλάδας «My number one».





Στο δεύτερο κουπλέ υπάρχει ένα οπτικό εφέ 3D που δίνει την αίσθηση πως ο Ακύλας βρίσκεται σε έναν ανεμοστρόβιλο από video games αντικείμενα.

Ο Ακύλας μπαίνει στο πρώτο δωμάτιο, όπου συναντά την Παρθένα Χοροζίδου με μαντήλι στο κεφάλι, η οποία πλέκει το σκουφάκι του και ανοίγοντας μία πόρτα μπαίνει σε έναν αρχαίο κόσμο όπου ένα ζωντανό άγαλμα χορεύει το «Ferto». Στη συνέχεια, ο Ακύλας μέσω μίας ακόμη πόρτας περνά στο τρίτο δωμάτιο όπου συναντά τον ηθοποιό Χρήστo Nικολάου, ντυμένο εξ ολοκλήρου στα χρυσά.



Στο τέλος της εμφάνισης, ο Ακύλας βγαίνει στην κορυφή της κατασκευής όπου τραγουδά το συγκινητικό κομμάτι του τραγουδιού που είναι αφιερωμένο στην μητέρα του. Κατεβαίνει με την βοήθεια ενός στύλου και όλοι οι χαρακτήρες τον κυνηγούν για να τους το «φέρει».

