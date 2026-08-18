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Στο Μεξικό απολαμβάνει τις διακοπές της η Ευγενία Σαμαρά, η οποία φροντίζει να μοιράζεται καθημερινά με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τα μέρη που επισκέπτεται. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το Hierve el Agua, γνωστό για το εντυπωσιακό τοπίο του και τους βραχώδεις σχηματισμούς που θυμίζουν καταρράκτες.

Στις φωτογραφίες, η Ευγενία Σαμαρά ποζάρει πάνω στους μεγάλους βράχους φορώντας πράσινο μπικίνι με καφέ ρίγα. Στα στιγμιότυπα εμφανίζονται επίσης ο Νίκος Μουτσινάς και ο Κωνσταντίνος Δέδες, οι οποίοι φαίνεται να συμμετέχουν στην ίδια εξόρμηση.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ευγενία Σαμαρά εξήγησε πως έχει δημιουργηθεί το τοπίο στο οποίο βρέθηκε: «Mexico Journal. Entry 10 – Hierve el Agua. Τι φυσική ομορφιά είναι αυτή! Fun Facts για τους καταρράκτες. Δεν είναι πραγματικός καταρράκτης! Οι λευκοί καταρράκτες είναι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί που δημιουργήθηκαν επί χιλιάδες χρόνια από νερά πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο. Το όνομα Hierve el Agua σημαίνει “βράζει το νερό”. Το νερό όμως δεν βράζει πραγματικά. Οι φυσαλίδες και η κίνηση στις πηγές έδωσαν την ονομασία. Οι φυσικές πηγές είναι σχετικά ζεστές, περίπου 22–25°C, και σχηματίζουν τις διάσημες φυσικές πισίνες. Υπάρχουν δύο κύριοι απολιθωμένοι καταρράκτες, με τον μεγαλύτερο να έχει ύψος περίπου 95 μέτρα (είναι αποτέλεσμα απόθεσης ορυκτών). Το νερό που ρέει αργά πάνω στον βράχο αφήνει πίσω του ασβέστιο και άλλα μέταλλα. Με τον χρόνο, αυτό δημιουργεί στρώμα πάνω στο στρώμα (χτιστός καταρράκτης δηλαδή). Ps: η τελευταία φωτό είναι η ψυχή μου».