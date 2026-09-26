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Στην Ευρώπη ομιλούνται περίπου 200 γλώσσες, με τα Αγγλικά, τα Γερμανικά και τα Γαλλικά να αποτελούν τις πιο διαδεδομένες δεύτερες γλώσσες.

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εισάγει τη διδασκαλία ξένων γλωσσών από το νηπιαγωγείο, ενώ το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επικαιροποίησε πρόσφατα το σχετικό πλαίσιο διδασκαλίας.

Τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών συμπληρώνουν τη δημόσια εκπαίδευση, παρέχοντας εξειδικευμένη προετοιμασία και διδασκαλία επιπλέον γλωσσών που δεν προσφέρονται στα σχολεία.

Ο χρόνος εκμάθησης μιας γλώσσας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, καθώς απαιτούνται εκατοντάδες ώρες καθοδηγούμενης μελέτης για την επίτευξη υψηλού επιπέδου γλωσσομάθειας.

Η ουσιαστική γνώση μιας γλώσσας αποδεικνύεται στην πράξη μέσω της καθημερινής επικοινωνίας και όχι αποκλειστικά από την κατοχή πιστοποιητικών ή πτυχίων.

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Μια ξένη γλώσσα δεν είναι απλώς ένα πτυχίο στον τοίχο ή ένα πρόσθετο προσόν στο βιογραφικό. Είναι ένα παράθυρο στον κόσμο, ένας τρόπος να γνωρίσουμε διαφορετικούς πολιτισμούς, να επικοινωνήσουμε με εκατομμύρια ανθρώπους και να διεκδικήσουμε περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή μας.

Μια γιορτή που ξεκίνησε το 2001

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Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών καθιερώθηκε το 2001 με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου και ενθαρρύνει την εκμάθηση γλωσσών σε κάθε ηλικία, τον σεβασμό στη γλωσσική ποικιλία και τη διαπολιτισμική κατανόηση.

Η Ευρώπη των εκατοντάδων γλωσσών

Στην Ευρώπη ομιλούνται περίπου 200 γλώσσες και διάλεκτοι. Τα Αγγλικά εμφανίζονται ως η πιο διαδεδομένη δεύτερη γλώσσα (34%), ακολουθούμενα από Γερμανικά (12%) και Γαλλικά (11%). Αναφέρονται επίσης ποσοστά γνώσης ξένης γλώσσας 99% στο Λουξεμβούργο, 93% σε Λετονία και Μάλτα και 49% στην Ελλάδα. Τα συγκεκριμένα ποσοστά είναι παλαιότερα και δεν πρέπει να εκληφθούν ως μέτρηση του 2026.

Από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο

Στο ελληνικό δημόσιο νηπιαγωγείο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα Αγγλικά μέσα από παιχνίδι, τραγούδια, εικόνες και βιωματικές δραστηριότητες, όχι με την πίεση των εξετάσεων. Στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού συνεχίζεται η πρώιμη εξοικείωση με τα Αγγλικά· από τη Γ΄ Δημοτικού η διδασκαλία γίνεται πιο συστηματική. Στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού προστίθεται δεύτερη ξένη γλώσσα, κατά κανόνα Γαλλικά ή Γερμανικά, ανάλογα με τις προβλεπόμενες επιλογές και τη συγκρότηση τμημάτων.

Στο Γυμνάσιο συνεχίζονται τα Αγγλικά και η δεύτερη ξένη γλώσσα. Στο Γενικό Λύκειο προβλέπεται διδασκαλία ξένης γλώσσας, με επιλογές Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα. Στα ΕΠΑΛ η γλωσσική διδασκαλία συνδέεται και με ειδικότητες, όπως ο τουρισμός. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανακοίνωσε το 2025 επικαιροποίηση του ενιαίου πλαισίου για Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά· αυτό δεν σημαίνει ότι τα Ιταλικά προσφέρονται υποχρεωτικά σε κάθε σχολείο.

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Τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών στην Ελλάδα

Τα κέντρα ξένων γλωσσών αποτελούν σημαντικό τμήμα της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας: συμπληρώνουν τη σχολική διδασκαλία, οργανώνουν μικρότερα τμήματα, προσφέρουν προετοιμασία για πιστοποιήσεις και διδάσκουν επίσης γλώσσες που δεν είναι ευρέως διαθέσιμες στο σχολείο, όπως Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά ή Αραβικά. Δεν εντοπίστηκε επαρκώς τεκμηριωμένος, ενιαίος και επικαιροποιημένος επίσημος αριθμός ενεργών κέντρων για το 2026. Ο αριθμός αδειών, επιχειρήσεων και πραγματικών εγκαταστάσεων δεν είναι κατ’ ανάγκην ο ίδιος· συνεπώς δεν θα ήταν ορθό να δημοσιευτεί αυθαίρετη εκτίμηση ως γεγονός.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να μάθεις μια γλώσσα;

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Η απάντηση εξαρτάται από τη μητρική γλώσσα, την ηλικία, τη συχνότητα μαθημάτων, την καθημερινή εξάσκηση και το τι εννοούμε «ξέρω τη γλώσσα». Σύμφωνα με τις ενδεικτικές σωρευτικές ώρες καθοδηγούμενης μάθησης της Cambridge English για τα Αγγλικά, το επίπεδο Α1 απαιτεί περίπου 90–100 ώρες, το Α2 180–200, το Β1 350–400, το Β2 500–600, το C1 700–800 και το C2 1.000–1.200 ώρες. Δεν πρόκειται για εγγυημένες προθεσμίες ούτε για ίδιες απαιτήσεις σε όλες τις γλώσσες.

Με πέντε ώρες οργανωμένης μελέτης την εβδομάδα, οι 500–600 ώρες αντιστοιχούν μαθηματικά σε περίπου δύο έως δυόμισι χρόνια συνεχούς προσπάθειας, χωρίς να υπολογίζονται διακοπές και ατομικές διαφορές. Για παιδιά με λίγες εβδομαδιαίες ώρες, η πορεία συνήθως εκτείνεται σε περισσότερα σχολικά έτη. Η καθημερινή συνομιλία, η ανάγνωση, η ακρόαση και η επαφή με φυσικούς ομιλητές είναι εξίσου σημαντικές με το βιβλίο.

Πτυχίο ή πραγματική επικοινωνία;

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Οι πιστοποιήσεις βοηθούν στις σπουδές και στην εργασία, αλλά η ουσία της γλωσσομάθειας δοκιμάζεται στην πράξη: να ζητήσεις βοήθεια, να καταλάβεις έναν συνάδελφο, να διαβάσεις μια είδηση, να συμμετάσχεις σε μια συζήτηση. Η γλώσσα δεν τελειώνει την ημέρα της εξέτασης. Συνεχίζει να μαθαίνεται όσο τη χρησιμοποιούμε.

Πηγές και χρήσιμοι σύνδεσμος

ΙΕΠ – Ενιαίο πλαίσιο ξένων γλωσσών

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Υπουργείο Παιδείας – Νηπιαγωγείο

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Cambridge English – Ώρες μάθησης