Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη διετή παράταση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί έκριναν ότι οι τρεις εισαγγελικοί λειτουργοί πρέπει να παραμείνουν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μόνο για το διάστημα που απαιτείται ώστε να ολοκληρώσουν τις ανοιχτές υποθέσεις που χειρίζονται, διατηρώντας έτσι τον έλεγχο των υπηρεσιακών μεταβολών εντός της ελληνικής επικράτειας.

Το Συμβούλιο, υπό την προεδρία της Αναστασίας Παπαδοπούλου και με τη συμμετοχή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, υιοθέτησε την εισήγηση του αντιπροέδρου Παναγιώτη Λυμπερόπουλου.

Η επιλογή της διετίας, αντί της πενταετίας, εδράζεται στη λογική ότι οι συγκεκριμένοι λειτουργοί είναι απαραίτητοι για τη συνέχεια των ερευνών, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να αποκλειστούν άλλοι ικανοί εισαγγελείς που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις για αυτές τις θέσεις.

Το διακύβευμα της συνεδρίασης ήταν εξαιρετικά υψηλό, καθώς οι «3» χειρίζονται δικογραφίες με τεράστιο πολιτικό βάρος. Η Πόπη Παπανδρέου ηγείται της έρευνας για τη «Σύμβαση 717» που συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών, ενώ μαζί με τον Διονύση Μουζάκη έχουν υπογράψει τα αιτήματα για άρση ασυλίας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η παρουσία τους κρίθηκε αναγκαία για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις ή κενά στις διαδικασίες.

Με την απόφαση αυτή, ο Άρειος Πάγος φαίνεται να αποσοβεί την απειλή της Λάουρα Κοβέσι για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ικανοποιώντας το αίτημά της για παραμονή των εισαγγελέων, χωρίς όμως να υποχωρήσει στο θέμα της διάρκειας της θητείας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε τονίσει επανειλημμένα, ακόμη και από το Φόρουμ των Δελφών, ότι η ανανέωση ήταν επιβεβλημένη, ωστόσο το ΑΔΣ επέβαλε τον δικό του χρονικό ορίζοντα.