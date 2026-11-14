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Μαρτυρίες υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος νεαρός εργαζόταν ως πορτιέρης και είχε λάβει εντολή από τον ιδιοκτήτη να απομακρύνει το θύμα.

Το δικαστικό συμβούλιο απέρριψε τον ισχυρισμό περί τυχαίας πτώσης, παραπέμποντας τον 18χρονο σε δίκη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη με θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες από εργαζομένους για πιέσεις ώστε να αποκρυβεί ο ρόλος του κατηγορουμένου, ενώ η οικογένεια του θύματος αναζητά δικαίωση.

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Νέα δεδομένα γύρω από τον θάνατο του 43χρονου Γιάννη Ηλιάδη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα έξω από νυχτερινό κέντρο στις Φέρες Έβρου τον Δεκαπενταύγουστο του 2024, ήρθαν στο φως μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» το βράδυ της Παρασκευής (13/11).

Οι μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν αφορούν τόσο τα γεγονότα πριν και μετά την επίθεση όσο και τον ρόλο του τότε 18χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος έχει παραπεμφθεί σε δίκη. Παράλληλα, διατυπώθηκαν καταγγελίες για πιέσεις προς εργαζομένους του καταστήματος, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί ότι ο νεαρός εκτελούσε καθήκοντα πορτιέρη.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία ανθρώπου που υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος τού αποκάλυψε πως είχε λάβει εντολή από τον ιδιοκτήτη να απομακρύνει τον 43χρονο και να μην του επιτρέψει να επιστρέψει στο κατάστημα. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του θύματος εξακολουθεί να ζητά απαντήσεις, με τη σύζυγο και τις τέσσερις ανήλικες κόρες του να περιμένουν την απόδοση ευθυνών.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου 2024. Ο Ηλιάδης υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και, έπειτα από πέντε ημέρες νοσηλείας σε κρίσιμη κατάσταση, κατέληξε χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Οι μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν διαφορετικές στιγμές της μοιραίας νύχτας, από την απομάκρυνσή του από το κλαμπ μέχρι την πτώση στο οδόστρωμα που, σύμφωνα με το δικαστικό συμβούλιο, προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα.

Η απομάκρυνση από το νυχτερινό κέντρο

Ο Γιάννης Ηλιάδης είχε ξεκινήσει τη βραδιά του ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου με συγγενείς και φίλους, συμμετέχοντας στον εορτασμό της ημέρας. Αργότερα αποφάσισε να συνεχίσει τη διασκέδαση σε υπαίθριο νυχτερινό κέντρο.

Ο αδελφός του βρισκόταν ήδη εκεί με τη δική του παρέα, όταν ο 43χρονος έφτασε μετά τις 3 τα ξημερώματα.

Μάρτυρας που βρισκόταν στον ίδιο χώρο περιέγραψε ότι κάποια στιγμή ο Ηλιάδης καθόταν μόνος του σε ένα σημείο του μπαρ. Τότε τον προσέγγισε ο νεαρός, ο οποίος, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, εργαζόταν ως πορτιέρης, και του ζήτησε να φύγει.

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Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια συμπεριφορά από τον 43χρονο που να δικαιολογεί την απομάκρυνσή του. Όπως είπε, είχε μόλις πλησιάσει τον φίλο του και εκείνος τού είχε προτείνει να καθίσουν μαζί και να πιουν ένα ποτό.

Πριν προλάβει να δοκιμάσει την μπίρα που του προσφέρθηκε, εμφανίστηκε ο νεαρός και επέμεινε να αποχωρήσει. Ο μάρτυρας προσπάθησε να παρέμβει, εξηγώντας ότι ο Ηλιάδης ήταν μαζί του και ζητώντας να αποφευχθεί η ένταση. Ωστόσο, σύμφωνα με την περιγραφή του, ο νεαρός τού απάντησε να μην εμπλέκεται στην υπόθεση.

Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες κατευθύνθηκαν προς την έξοδο. Ο μάρτυρας παρέμεινε για λίγο στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης βρισκόταν κοντά στην είσοδο, καθισμένος σε τραπέζι. Δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει εάν είχε προηγηθεί κάποια συνεννόηση μεταξύ τους.

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Η επίθεση με γροθιά και η αναζήτηση εξηγήσεων

Όταν πέρασαν περίπου πέντε λεπτά και ο Ηλιάδης δεν είχε επιστρέψει, ο φίλος του αποφάσισε να βγει έξω για να δει τι είχε συμβεί.

Όπως κατέθεσε, εντόπισε τον 43χρονο και τον νεαρό σε κοντινή απόσταση από την είσοδο, να συνομιλούν. Εκείνη την ώρα στο κατάστημα βρίσκονταν περίπου 30 με 40 άτομα.

Ο μάρτυρας πλησίασε και ζήτησε από τον νεαρό να αφήσει ήσυχο τον φίλο του. Η κατάσταση έμοιαζε αρχικά να μην είναι ιδιαίτερα τεταμένη, ωστόσο, όπως υποστήριξε, ο φερόμενος ως πορτιέρης χτύπησε αιφνιδιαστικά τον Ηλιάδη στο πρόσωπο με γροθιά, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

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Ο ίδιος έσπευσε να τον βοηθήσει να σηκωθεί και προσπάθησε να τον πείσει να φύγουν από το σημείο. Ο 43χρονος, όμως, ήθελε να μάθει τον λόγο για τον οποίο τον είχαν απομακρύνει και χτυπήσει, επιμένοντας ότι έπρεπε να συναντήσει τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Ο φίλος του τού ζήτησε να περιμένει κοντά στην είσοδο και επέστρεψε στο εσωτερικό του κλαμπ για να πάρει τα πράγματά του. Παράλληλα, θέλησε να ενημερώσει τον επιχειρηματία ότι ο Ηλιάδης ζητούσε να συζητήσει μαζί του. Όπως ανέφερε στην εκπομπή, δεν διαπίστωσε κάποια ουσιαστική αντίδραση από την πλευρά του ιδιοκτήτη.

Η παρουσία δεύτερου άνδρα και η μοιραία πτώση

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, στο σημείο εμφανίστηκε ένας ακόμη άνδρας, μεγαλύτερης ηλικίας, ο οποίος πλησίασε τον 43χρονο και αρχικά τον έπιασε από το χέρι.

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Οι δύο τους άρχισαν να κινούνται μακριά από την είσοδο. Ωστόσο, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ο μεγαλύτερος άνδρας στη συνέχεια άρχισε να χαστουκίζει επανειλημμένα τον Ηλιάδη με δύναμη.

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Ο φίλος του προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά, όπως κατήγγειλε, δέχθηκε και ο ίδιος επίθεση. Όταν κατάφερε να σηκωθεί, είδε τον δεύτερο άνδρα να φεύγει με μοτοσικλέτα.

Λίγο αργότερα εντόπισε τον Γιάννη Ηλιάδη πεσμένο στο έδαφος, αναίσθητο, με αίματα στο πρόσωπο. Οι δύο άνδρες που είχαν εμπλακεί στο περιστατικό είχαν πλέον απομακρυνθεί.

Μια άλλη μαρτυρία εστιάζει στη στιγμή που φέρεται να σημειώθηκε το χτύπημα που προκάλεσε τις θανατηφόρες κακώσεις.

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Ο συγκεκριμένος αυτόπτης βρισκόταν κοντά στην είσοδο και ανέφερε ότι είδε τον 43χρονο να επιστρέφει προς το κατάστημα, έχοντας ήδη τραυματισμένο πρόσωπο.

Εκεί συνάντησε ξανά τον νεαρό. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο μάρτυρας, ο τελευταίος τον σήκωσε και στη συνέχεια τον εκσφενδόνισε με δύναμη στο έδαφος, με αποτέλεσμα ο Ηλιάδης να χτυπήσει το κεφάλι του.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν είχε δει τις προηγούμενες αντιπαραθέσεις ούτε γνώριζε τι ακριβώς είχε συμβεί πριν από τη στιγμή που αντίκρισε τον 43χρονο. Είχε ακούσει, όπως είπε, ότι ο Ηλιάδης έσπαγε ποτήρια και μπουκάλια, χωρίς όμως να έχει προσωπική εικόνα για κάτι τέτοιο.

Μετά την πτώση, η κατάσταση του 43χρονου ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Δεν είχε επαφή με το περιβάλλον και παρουσίαζε δυσκολία στην αναπνοή.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι μαζί με ακόμη ένα άτομο προσπάθησαν να καλέσουν ασθενοφόρο, αλλά ενημερώθηκαν ότι η άφιξή του θα καθυστερούσε περίπου 40 λεπτά. Όπως υποστήριξε, η αναμονή ήταν μεγάλη, ενώ στο μεταξύ αρκετοί θαμώνες είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κλαμπ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι γνώριζε τον κατηγορούμενο από τα σχολικά του χρόνια και ότι ο νεαρός είχε ασχοληθεί με το τζούντο και τον ακοντισμό. Πρόσθεσε πως, σύμφωνα με όσα γνώριζε, εργαζόταν στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο περίπου δύο μήνες πριν από το περιστατικό.

«Να μην ξαναγυρίσει»: Η μαρτυρία για την εντολή του ιδιοκτήτη

Μία από τις αποκαλύψεις της εκπομπής αφορούσε συνομιλία που φέρεται να είχε ο βασικός κατηγορούμενος με τρίτο πρόσωπο μετά τον θανάσιμο τραυματισμό.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο νεαρός στην αρχή δεν ήθελε να αναφερθεί στην υπόθεση και απέφευγε να δώσει πληροφορίες για όσα είχαν συμβεί.

Σταδιακά, ωστόσο, φέρεται να αποκάλυψε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον Γιάννη Ηλιάδη και ότι δεν υπήρχε μεταξύ τους κάποια προηγούμενη αντιπαράθεση.

Ο συνομιλητής του υποστήριξε ότι ο νεαρός τού είπε πως εργαζόταν ως πορτιέρης στο κλαμπ και πως ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμούσε την παρουσία του 43χρονου στο κατάστημα.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, είχε λάβει την οδηγία να τον απομακρύνει και να εξασφαλίσει ότι δεν θα επέστρεφε.

Ο μάρτυρας διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει εάν η συγκεκριμένη εντολή αφορούσε αποκλειστικά την απομάκρυνση του πελάτη ή εάν υποδήλωνε κάτι περισσότερο.

Κατά την ίδια περιγραφή, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή του Ηλιάδη και ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχε συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα όσων είχαν συμβεί.

Ο άνθρωπος που συνομίλησε μαζί του ανέφερε ότι τον συμβούλεψε να επιστρέψει στις αστυνομικές Αρχές και να δώσει νέα, συμπληρωματική κατάθεση.

Πρόκειται για μαρτυρία σχετικά με όσα φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος σε τρίτο πρόσωπο και όχι για άμεση απόδειξη ότι ο ιδιοκτήτης είχε δώσει εντολή άσκησης βίας. Ωστόσο, η αναφορά αυτή δημιουργεί νέα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες απομακρύνθηκε ο 43χρονος από το κατάστημα.

Πρώην εργαζόμενος καταγγέλλει πιέσεις για την παρουσία πορτιέρη

Πρώην εργαζόμενος του νυχτερινού κέντρου κατήγγειλε ότι μετά το περιστατικό υπήρξαν πιέσεις προς το προσωπικό, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί στις Αρχές ότι ο νεαρός εργαζόταν ως πορτιέρης.

Ο ίδιος δεν βρισκόταν στο κατάστημα τη μοιραία νύχτα, καθώς είχε ρεπό, και ενημερώθηκε για όσα συνέβησαν από συναδέλφους του. Όπως υποστήριξε, την επόμενη ημέρα δέχθηκε τηλεφώνημα από ανθρώπους της επιχείρησης, οι οποίοι του ζήτησαν να μη μιλήσει για την υπόθεση, μεταφέροντάς του ότι θα αρνούνταν πως απασχολούσαν πορτιέρη.

Πρόσθεσε ότι ανάλογες συστάσεις φέρεται να έγιναν και σε άλλους εργαζομένους, καταγγελίες που, εφόσον επιβεβαιωθούν, εγείρουν ερωτήματα για τη στάση της επιχείρησης μετά το περιστατικό.

Η παλαιότερη διαφωνία για ένα ποντιακό τραγούδι

Η αδελφή του Γιάννη Ηλιάδη, Μαρίνα, αναφέρθηκε και σε ένα προηγούμενο περιστατικό που, όπως εκτιμά η οικογένεια, ενδεχομένως να είχε δημιουργήσει αρνητικό κλίμα ανάμεσα στον 43χρονο και τον ιδιοκτήτη του κλαμπ.

Σύμφωνα με την ίδια, ο αδελφός της είχε επισκεφθεί σε παλαιότερο χρόνο το χειμερινό κατάστημα του επιχειρηματία, συνοδευόμενος από κουμπάρους του. Εκεί είχε ζητήσει να παίξει ένα ποντιακό τραγούδι, κάτι που, όπως υποστήριξε, προκάλεσε την ενόχληση του ιδιοκτήτη.

Η Μαρίνα Ηλιάδη θεωρεί ότι από εκείνο το περιστατικό και μετά η στάση του επιχειρηματία απέναντι στον αδελφό της είχε αλλάξει. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει προκύψει απόδειξη ότι η συγκεκριμένη διαφωνία συνδέεται με την επίθεση του Αυγούστου του 2024.

Η ίδια έθεσε επίσης ζήτημα ευθύνης του ιδιοκτήτη, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να είχε παρέμβει ώστε να αποτραπεί η κλιμάκωση της κατάστασης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παρουσία τριών αστυνομικών στο κατάστημα, διερωτώμενη πώς ήταν δυνατόν να εξελιχθεί το περιστατικό με αυτόν τον τρόπο, ενώ βρίσκονταν στον χώρο. Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν την επίθεση ή εάν βρίσκονταν στο σημείο τη στιγμή που εκτυλίχθηκε.

Η αδελφή του θύματος έθεσε ακόμη ερωτήματα για τη λειτουργία υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας σε νυχτερινά κέντρα μιας μικρής περιοχής όπως οι Φέρες και κάλεσε όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με την υπόθεση να απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές.

Ο αδελφός του θύματος περιγράφει ένταση πριν από την άφιξή του

Μια ακόμη μαρτυρία που παρουσιάστηκε προέρχεται από τον αδελφό του 43χρονου, ο οποίος βρισκόταν ήδη στο κλαμπ όταν έφτασε εκεί ο Γιάννης Ηλιάδης.

Όπως ανέφερε, πριν από την άφιξη του αδελφού του είχε προηγηθεί αντιπαράθεση ανάμεσα στην παρέα του και τον νεαρό που φέρεται να εργαζόταν ως πορτιέρης.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο νεαρός είχε πλησιάσει την παρέα με επιθετική διάθεση, κατηγορώντας τους ότι ενοχλούσαν γυναίκες που διασκέδαζαν στο κατάστημα.

Ο αδελφός του Ηλιάδη απέρριψε τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, επισημαίνοντας ότι καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τη σύντροφό του.

Υποστήριξε ακόμη ότι ο νεαρός συνέχισε να ζητά την αποχώρησή τους, δημιουργώντας την αίσθηση πως αναζητούσε αφορμή για σύγκρουση.

Η συγκεκριμένη κατάθεση αποκτά σημασία, καθώς περιγράφει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο κατάστημα πριν ακόμη φτάσει εκεί ο 43χρονος.

Φόβος μαρτύρων και ερωτήματα για την αρχική έρευνα

Πέρα από τις περιγραφές της επίθεσης, συγγενείς και φίλοι του Γιάννη Ηλιάδη αναφέρθηκαν στην ύπαρξη ενός κλίματος φόβου στις Φέρες, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτρέπει ορισμένους ανθρώπους από το να μιλήσουν ανοιχτά για όσα γνωρίζουν.

Φίλος του 43χρονου έκανε λόγο για εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε νεαρούς ποντιακής καταγωγής και υποστήριξε ότι υπάρχουν πρόσωπα που φοβούνται πιθανές αντιδράσεις εάν καταθέσουν στις Αρχές.

Ο ίδιος εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η αρχική αστυνομική έρευνα κάλυψε όλες τις πτυχές του περιστατικού, θέτοντας ερωτήματα για τις ενέργειες των αστυνομικών που έφτασαν στο σημείο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, παρά την ενημέρωση για τον ξυλοδαρμό, δεν έγιναν προσαγωγές εκείνη τη στιγμή. Αναφέρθηκε επίσης σε ενδεχόμενες πιέσεις προς ανθρώπους που κλήθηκαν να καταθέσουν.

Παρόμοιους προβληματισμούς εξέφρασε και αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος παραδέχθηκε ότι αρχικά δίστασε να αποκαλύψει όσα είχε δει. Όπως εξήγησε, φοβόταν μήπως γίνει γνωστό ότι είχε μιλήσει για την υπόθεση και αντιμετωπίσει προβλήματα από πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης ως πορτιέρηδες.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς των μαρτύρων και δεν αποδεικνύουν από μόνες τους ότι υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης ή παράνομη εμπλοκή αστυνομικών.

Αναδεικνύουν, ωστόσο, ερωτήματα σχετικά με το εάν εξετάστηκαν εγκαίρως όλοι οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν πληροφορίες και εάν το σύνολο των στοιχείων έχει συμπεριληφθεί στη δικαστική διερεύνηση.

Η εκδοχή του κατηγορουμένου για όσα συνέβησαν

Διαφορετική είναι η εικόνα που είχε παρουσιάσει ο βασικός κατηγορούμενος κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Αλεξανδρούπολης.

Ο νεαρός, ο οποίος ήταν 18 ετών όταν συνέβη το περιστατικό, είχε αρνηθεί ότι εργαζόταν στο κλαμπ ως πορτιέρης, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν εκεί ως απλός θαμώνας.

Στην απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο Γιάννης Ηλιάδης βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, προκαλούσε αναστάτωση και είχε προηγουμένως εμπλακεί σε αντιπαράθεση με άλλα άτομα.

Κατά τη δική του περιγραφή, προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει το επεισόδιο, ωστόσο ο 43χρονος κινήθηκε εναντίον του με επιθετική διάθεση και επιχείρησε να τον χτυπήσει.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι προσπάθησε να αποφύγει τα χτυπήματα και να απομακρύνει τον Ηλιάδη, ο οποίος τελικά έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα.

Αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε κάποια τεχνική πολεμικών τεχνών για να τον ρίξει κάτω, επιμένοντας ότι δεν είχε πρόθεση να του προκαλέσει τραυματισμό.

Τι αναφέρει το δικαστικό βούλευμα για τον θανάσιμο τραυματισμό

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης, εξετάζοντας τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν αποδέχθηκε την εκδοχή της τυχαίας πτώσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο νεαρός κατηγορούμενος άρπαξε τον Γιάννη Ηλιάδη από τον αυχένα και τον έριξε με μεγάλη δύναμη στο οδόστρωμα. Η πτώση αυτή, κατά την κρίση του συμβουλίου, είχε ως αποτέλεσμα τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από τις οποίες τελικά έχασε τη ζωή του.

Το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος μπορούσε να προβλέψει τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης από την ενέργειά του και αποφάσισε την παραπομπή του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι η βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη με θανατηφόρο αποτέλεσμα και όχι η ανθρωποκτονία. Πρόκειται για ουσιαστική νομική διάκριση, καθώς αφορά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η υπαιτιότητα του κατηγορουμένου για τον θάνατο του 43χρονου.

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο άνδρα, ηλικίας 47 ετών, το δικαστικό συμβούλιο δεν έκρινε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να παραπεμφθεί ως συναυτουργός στη συγκεκριμένη πράξη.

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι βρισκόταν στο κατάστημα ως πελάτης και ότι ο Ηλιάδης προκαλούσε αναστάτωση, αρνούμενος ότι ευθύνεται για τις θανατηφόρες κακώσεις.

Η μη παραπομπή του ως συναυτουργού δεν αναιρεί τις μαρτυρίες που περιγράφουν την παρουσία και την εμπλοκή του σε προηγούμενο στάδιο του επεισοδίου. Αποτυπώνει, ωστόσο, τη διαφορετική αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων από το δικαστικό συμβούλιο για τους δύο άνδρες.

Σε κάθε περίπτωση, η παραπομπή σε δίκη δεν ισοδυναμεί με καταδίκη και η τελική κρίση για την ποινική ευθύνη του κατηγορουμένου θα ληφθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

Η σύζυγός του και οι τέσσερις κόρες που έμειναν πίσω

Η σύζυγος του 43χρονου μίλησε για τα 22 χρόνια κοινής ζωής τους και τις τέσσερις ανήλικες κόρες τους, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Όπως τόνισε, κανείς από τους εμπλεκομένους δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένεια για να ζητήσει συγγνώμη, ενώ υπογράμμισε ότι τίποτα δεν μπορεί να αναπληρώσει την απουσία του πατέρα από τη ζωή των παιδιών του.

Την αγανάκτησή της εξέφρασε και η αδελφή του, αναφερόμενη στο γεγονός ότι ο άνθρωπος που θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατό του κυκλοφορεί ελεύθερος. Με συγκίνηση θυμήθηκε τη στενή σχέση τους και την τελευταία κοινή τους έξοδο σε πανηγύρι.

Τα αναπάντητα ερωτήματα της υπόθεσης

Οι νέες μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στο «Φως στο Τούνελ» επαναφέρουν στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τόσο τη νύχτα του περιστατικού όσο και όσα ακολούθησαν.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που ζητούν διευκρινίσεις είναι εάν ο νεαρός κατηγορούμενος εργαζόταν πράγματι στο νυχτερινό κέντρο και εάν είχε αναλάβει καθήκοντα πορτιέρη. Αρκετοί μάρτυρες υποστηρίζουν ότι είχε συγκεκριμένο ρόλο στην απομάκρυνση πελατών, ενώ ο ίδιος είχε παρουσιάσει διαφορετική εκδοχή κατά την απολογία του.

Παράλληλα, παραμένει προς διερεύνηση η αναφορά στην υποτιθέμενη εντολή του ιδιοκτήτη να απομακρυνθεί ο Ηλιάδης και να μην επιστρέψει. Η συγκεκριμένη πληροφορία προέρχεται από τρίτο πρόσωπο, το οποίο υποστηρίζει ότι άκουσε την περιγραφή από τον ίδιο τον κατηγορούμενο.

Ερωτήματα προκαλούν επίσης οι καταγγελίες του πρώην εργαζομένου για πιέσεις προς το προσωπικό, αλλά και οι αναφορές συγγενών και φίλων για πιθανό εκφοβισμό μαρτύρων και ελλείψεις στην αρχική αστυνομική διερεύνηση.

Η οικογένεια του Γιάννη Ηλιάδη ζητά να εξεταστεί κάθε διαθέσιμη μαρτυρία, να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της επίθεσης και να διερευνηθούν ενδεχόμενες παραλείψεις ή ευθύνες όλων όσοι σχετίζονται με την υπόθεση.

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι η δικαστική διαδικασία, κατά την οποία θα αξιολογηθούν τα στοιχεία της δικογραφίας και θα κριθεί η ποινική ευθύνη του κατηγορουμένου για τον θάνατο του 43χρονου πατέρα τεσσάρων παιδιών.