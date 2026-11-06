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Οι εργασίες αποκατάστασης των ναών κάλυψαν τη στατική ενίσχυση, τη συντήρηση των τοιχογραφιών και των ξύλινων τεμπλών, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονων δικτύων υποδομής.

Η υπουργός πραγματοποίησε αυτοψία στο Τέμενος Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, όπου προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης με στόχο την πλήρη απόδοση του μνημείου στο κοινό εντός του 2026.

Παράλληλα, το υπουργείο Πολιτισμού εκπονεί μελέτες στατικής επάρκειας και αποκατάστασης για τον Ιερό Ναό της Παναγίας Κοσμοσώτειρας στις Φέρες, ενισχύοντας τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

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Στον ακριτικό Έβρο, στην ευρύτερη περιοχή του Διδυμοτείχου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απέδωσε στην εκκλησία και τις τοπικές κοινωνίες τρία αποκατεστημένα μεταβυζαντινά μνημεία, πολύτιμα για την ιστορία και την ταυτότητα των κοινοτήτων.

Οι τρεις ναοί χρονολογούνται στα τέλη του 17ου και στις αρχές του 18ου αιώνα και βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, κοντά στα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας, στην ευρύτερη περιοχή του Ερυθροπόταμου.

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Αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα μονόκλιτης, ξυλόστεγης βασιλικής, με λιτή εξωτερική αρχιτεκτονική και αξιόλογο εσωτερικό τοιχογραφικό διάκοσμο. Πέρα από την αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική τους αξία, αποτελούν σημαντικές μαρτυρίες της ιστορικής παρουσίας και της θρησκευτικής ζωής των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής.

Η σημασία τους συμπληρώνεται από τις χαρακτηριστικές επιτάφιες στήλες του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα, που διασώζονται στα κοιμητήρια των Μεταξάδων και του Αλεποχωρίου.

Η αποκατάσταση των τριών ναών, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου και τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων. Οι εργασίες περιέλαβαν τη στερέωση και συντήρηση των τοιχοποιιών, την κατασκευή στραγγιστικών αγωγών, την επισκευή των στεγών και την αντικατάσταση κεράμων και θυροφύλλων. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στη συντήρηση και ανάδειξη του σημαντικού τοιχογραφικού διακόσμου και των ξύλινων τέμπλων. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν νέο ηλεκτρολογικό δίκτυο και φωτισμός, σύστημα ύδρευσης και αυτόματο σύστημα πυροπροστασίας, συνδεδεμένο με το δίκτυο του Δήμου.

Συντηρημένες οι αγιογραφίες στον Ι.Ν του Αγίου Αθανασίου Αλεποχωρίου

«Η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο και διαρκώς εμπλουτιζόμενο αρχαιολογικό και ιστορικό παλίμψηστο», δήλωσε κατά την τελετή απόδοσης του Ιερού Ναού του Αγίου Παντελεήμονος Παλιουρίου, η Λίνα Μενδώνη. «Τα καταγεγραμμένα μνημεία της χώρας, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Πολιτισμού, ξεπερνούν τις 25.000. Είναι γεγονός ότι, πολλές φορές, η προσπάθεια των υπηρεσιών μας επικεντρώνεται στα μεγάλα και εμβληματικά μνημεία, τα οποία, προφανώς, έχουμε χρέος να προστατεύσουμε, να αποκαταστήσουμε και να αναδείξουμε, αποδίδοντάς τα στην κοινωνία, στον ελληνικό λαό και στην επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι η φροντίδα για τα μικρότερα μνημεία, τα οποία συνδέονται άρρηκτα με την ιστορική διαδρομή και τη συλλογική μνήμη των τοπικών κοινωνιών. Για το υπουργείο Πολιτισμού, και για μένα προσωπικά, έχει ιδιαίτερη αξία η σημερινή ημέρα. Η χαρά των κατοίκων του Παλιουρίου, που βλέπουν και πάλι την εκκλησία τους αποκατεστημένη, με τα χρώματα και τις αγιογραφίες της να αναδεικνύονται, είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση της προσπάθειάς μας. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι ο Άγιος Παντελεήμονας -όπως και οι ναοί στο Αλεποχώρι και στους Μεταξάδες- επιστρέφουν στην κοινότητα σε μια κατάσταση που επιτρέπει την απρόσκοπτη τέλεση της λατρείας. Γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός προορισμός ενός ζωντανού θρησκευτικού μνημείου: Να διατηρεί τη σχέση του με τους ανθρώπους, την πίστη και την παράδοση του τόπου».

Μαθητές από την ευρύτερη περιοχή του Διδυμοτείχου με την υπουργό Πολιτισμού

Τέμενος Βαγιαζήτ, στο Διδυμότειχο

Η υπουργός Πολιτισμού πραγματοποίησε αυτοψία στο Τέμενος Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, ένα από τα πλέον επιβλητικά οθωμανικά τεμένη στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα μνημεία που ανεγέρθηκαν στα ευρωπαϊκά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

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Τελευταίες εργασίες στον προαύλιο χώρο του τεμένους Βαγιαζήτ

Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε η πορεία προς ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου. Όπως δήλωσε η υπουργός, βρίσκεται στην τελική φάση η κατασκευή της ξυλόγλυπτης οροφής του κεντρικού τρούλου, η οποία αποτελείται από 7.000 επιμέρους ξύλινα στοιχεία και αναπαράγει πιστά την αρχική μορφή της. Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και οι παρεμβάσεις για τον προσωρινό φωτισμό ανάδειξης του μνημείου. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του υπουργείου Πολιτισμού. Το Τέμενος Βαγιαζήτ προγραμματίζεται να αποδοθεί πλήρως προσβάσιμο στο κοινό εντός του 2026.

Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας, στις Φέρες

Η επίσκεψη της υπουργού Πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ολοκληρώθηκε με αυτοψία στον Ιερό Ναό της Παναγίας Κοσμοσώτειρας στις Φέρες, ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Θράκης, που ιδρύθηκε, το 1151, από τον Ισαάκιο Κομνηνό.

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Το εσωτερικό του Ι.Ν Παναγίας Κοσμοσώτειρας Φερών

Οι κίονες στο εσωτερικό του Ι.Ν Παναγίας Κοσμοσώτειρας Φερών

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη προστασία και αποκατάσταση του μνημείου, το υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, έχει αναλάβει την εκπόνηση στατικής μελέτης, με αντικείμενο τη διερεύνηση της στατικής επάρκειας και τη διατύπωση των αναγκαίων προτάσεων για την προστασία του. Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, εξελίσσεται η γεωτεχνική μελέτη και η γεωφυσική διασκόπηση του περιβάλλοντος χώρου, για να ακολουθήσει η αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης του μνημείου και η μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου.