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Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ανασυγκρότηση δεν πρέπει να υλοποιείται μέσω αποσπασματικών έργων, αλλά μέσω ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, άσκησε κριτική για την έλλειψη προτεραιότητας στον σιδηροδρομικό εκσυγχρονισμό και στις εκκρεμότητες χρηματοδότησης των μελετών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Μπένος αμφισβήτησε επίσης το διοικητικό μοντέλο, υποστηρίζοντας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος.

Το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα συνεχίσει ανεξάρτητα τη δραστηριότητά του στον Έβρο, χωρίς κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως διευκρίνισε ο ίδιος.

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Την παραίτησή του από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Έβρου υπέβαλε ο Σταύρος Μπένος.

Ο ίδιος μίλησε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στο Σουφλί εξηγώντας ότι η απόφασή του συνδέεται με τη διαφωνία του για την κατεύθυνση που έχει πάρει το Masterplan του Έβρου.

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Όπως ανέφερε, η αποχώρησή του δεν αποτελεί αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας διαφωνίας, αλλά έρχεται μετά τη συζήτηση που έγινε στην 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βύσσα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το evros24.gr, o Σταύρος Μπένος χαρακτήρισε την απόφασή του θέμα ευθύνης και προσωπικής αξιοπρέπειας, υποστηρίζοντας ότι η φιλοσοφία με την οποία σχεδιάστηκε αρχικά η ανασυγκρότηση του Έβρου απομακρύνεται από τον σημερινό σχεδιασμό.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η αποχώρηση αφορά τον ίδιο ως πρόσωπο και όχι το «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο, όπως είπε, θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στον Έβρο ανεξάρτητα από την Επιτροπή και χωρίς κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη μέχρι σήμερα εθελοντική συνεισφορά του σωματείου, σημειώνοντας ότι την τελευταία πενταετία έχουν διατεθεί περισσότεροι από 2,5 εκατ. ευρώ από πόρους του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» για δράσεις στη Βόρεια Εύβοια και τον Έβρο.

Στο επίκεντρο το Masterplan των 3 δισ. ευρώ

Βασικό σημείο της κριτικής του ήταν ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται το Masterplan για τον Έβρο. Ο Σταύρος Μπένος υποστήριξε ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι πλέον η εξασφάλιση χρηματοδότησης, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι για το σχέδιο ανέρχονται περίπου στα 3 δισ. ευρώ, αλλά το κατά πόσο αυτοί θα αξιοποιηθούν μέσα από έναν ενιαίο σχεδιασμό.

Κατά την άποψή του, η ανασυγκρότηση δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά σε μια σειρά μεμονωμένων έργων. Αντίθετα, απαιτείται ένας κοινός σχεδιασμός και ένας μηχανισμός που θα συνδέει τις παρεμβάσεις μεταξύ τους, ώστε να υπηρετούν έναν συγκεκριμένο αναπτυξιακό στόχο για τον νομό.

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Ο ίδιος προειδοποίησε ότι, εάν το περιφερειακό πρόγραμμα συνεχίσει να υλοποιείται αποσπασματικά, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί στην πράξη η αρχική φιλοσοφία του Masterplan.

Στο ίδιο πλαίσιο έκανε αναφορά και στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, υποστηρίζοντας ότι η λογική τους προϋποθέτει συνολικό σχεδιασμό και όχι απλή παράθεση έργων.

Ο σιδηρόδρομος και οι υποδομές

Ένα από τα σημεία στα οποία στάθηκε ιδιαίτερα ήταν ο σιδηρόδρομος. Ο κ. Μπένος άσκησε κριτική για το γεγονός ότι ο εκσυγχρονισμός και η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρομικού δικτύου του Έβρου δεν αποτελούν, όπως υποστήριξε, αντίστοιχη άμεση προτεραιότητα στον σχεδιασμό.

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Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη Βόρεια Εύβοια, όπου έχει ενταχθεί σημαντική οδική υποδομή, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες στρατηγικές παρεμβάσεις χρειάζονται και στον Έβρο.

Για τον ίδιο, το ζήτημα δεν αφορά ένα ακόμη έργο υποδομής, αλλά τη δυνατότητα του νομού να αποκτήσει σύγχρονες μεταφορικές συνδέσεις που θα στηρίξουν την οικονομική και πληθυσμιακή του ανάκαμψη.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Υποστήριξε ότι, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περίπου τρία χρόνια από την καταστροφή, παραμένουν εκκρεμότητες ως προς τη χρηματοδότηση των μελετών που έχουν αναλάβει επιστημονικές ομάδες του ΔΠΘ.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε, πρόκειται για έξι στρατηγικές μελέτες, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στον Έβρο.

Η κριτική του αφορά και εδώ τη λογική του συνολικού σχεδιασμού, καθώς θεωρεί ότι η επιστημονική τεκμηρίωση θα έπρεπε να αποτελεί βασικό εργαλείο για τις αποφάσεις που αφορούν την ανασυγκρότηση της περιοχής.

Διαφωνία και για το μοντέλο διοίκησης

Ο κ. Μπένος αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο διοίκησης και συντονισμού των παρεμβάσεων στον Έβρο. Άσκησε κριτική στην επιλογή του κυβερνητικού γραμματέα, υποστηρίζοντας ότι ένας τέτοιος θεσμός δεν είναι απαραίτητος και ότι ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι κεντρικός στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ανασυγκρότησης.

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Σύμφωνα με την προσέγγισή του, η Περιφέρεια και οι δήμοι της περιοχής διαθέτουν τη θεσμική νομιμοποίηση και τη γνώση των τοπικών αναγκών ώστε να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην επόμενη ημέρα.

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