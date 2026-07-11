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Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 σήμερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαβάρων Σουφλίου.

Από την πυρκαγιά έχουν ήδη καταστραφεί υποδομές -δύο στέγαστρα- κτηνοτροφικής μονάδας με βοοειδή, ενώ καίγονται χιλιάδες μπάλες χόρτου -από 2.000 έως 4.000- που ήταν αποθηκευμένες στην εν λόγω μονάδα η οποία πλήττεται για δεύτερη φορά από πυρκαγιά. Η πρώτη ήταν το 2023.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάβαρα, #Έβρος.

Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης #ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήμτα έργου και υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2026

Για την κατάσβεση της επιχειρούν δυνάμεις απ’ όλο τον Έβρο ένα ελικόπτερο, 28 πυροσβέστες, 9 υδροφόρα οχήματα, 1 μονάδα ΕΜΟΔΕ , μηχανήματα του Δήμου Σουφλίου, υδροφόρες του δήμου Διδυμοτείχου και τρία μηχανήματα του στρατού. Τα 200 περίπου ζώα της μονάδας απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το πεδίο χωρίς προβλήματα.