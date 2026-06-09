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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο αναβάθμισης του Συνοριακού Σταθμού Κήπων στον Έβρο, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας της σημαντικότερης χερσαίας πύλης της χώρας προς την Τουρκία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση της αυξανόμενης διασυνοριακής κυκλοφορίας.

Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ανατολή, με χιλιάδες επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα να διέρχονται κάθε χρόνο από τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς. Οι αυξημένες ροές και οι ενισχυμένες απαιτήσεις ασφάλειας και ελέγχων καθιστούν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών στα σημεία διέλευσης.

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Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται η αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Κήπων, έργο προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο χερσαίο συνοριακό έργο που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη στην Ελλάδα.

Την πρόοδο των εργασιών διαπίστωσε κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο στις 4 Ιουνίου ο Συντονιστής Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης Έβρου, Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Κέλλης. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από τα στελέχη του έργου, οι παρεμβάσεις εξελίσσονται βάσει χρονοδιαγράμματος και παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο.

Ανάδοχος του έργου είναι η ΤΕΚ Θεσσαλονίκης Α.Ε., με τη σύμβαση να έχει υπογραφεί τον Ιούλιο του 2025. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ τον συντονισμό της υλοποίησης έχει αναλάβει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τον διαχωρισμό της επιβατικής από την εμπορική κίνηση, την κατασκευή νέων λωρίδων κυκλοφορίας για την αποσυμφόρηση των διελεύσεων, καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων τελωνειακού, κτηνιατρικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή εξειδικευμένων υποδομών, όπως νέο κτίριο X-Ray, κτίριο Narc Control για ελέγχους οχημάτων, χώρος φιλοξενίας σκύλων εργασίας και εγκαταστάσεις ISOBOX, ενώ στο έργο εντάσσεται και η ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά την πορεία των εργασιών, έχει ήδη ολοκληρωθεί η θεμελίωση του νέου κτιρίου X-Ray, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του κτιρίου Narc Control και των συνοδευτικών υποδομών ελέγχου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εργασίες οδοποιίας και προετοιμάζονται οι επόμενες φάσεις εκσκαφών.

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Παράλληλα προχωρούν και οι εργασίες ανακαίνισης στους υφιστάμενους χώρους του Τελωνείου Κήπων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας του σταθμού, ο οποίος εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο αριθμό διελεύσεων.

Η σημασία του έργου ενισχύεται περαιτέρω από την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES), το οποίο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Απρίλιο του 2026. Το σύστημα καταγράφει ηλεκτρονικά τις εισόδους και εξόδους πολιτών τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στη ζώνη Σένγκεν για βραχεία διαμονή, ενώ απαιτεί τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων κατά την πρώτη διέλευση, αντικαθιστώντας τη χειροκίνητη σφράγιση των διαβατηρίων.

Η εφαρμογή του EES έχει ήδη αυξήσει τον χρόνο διεκπεραίωσης των ελέγχων, προκαλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικές καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς του Έβρου. Παράλληλα, προς τα τέλη του 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή και το σύστημα ETIAS, το οποίο θα εισαγάγει την υποχρέωση ηλεκτρονικής ταξιδιωτικής έγκρισης για πολίτες συγκεκριμένων χωρών.

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Υπό αυτές τις συνθήκες, η ολοκλήρωση της αναβάθμισης των Κήπων θεωρείται κομβικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία του συνοριακού περάσματος, τη μείωση των καθυστερήσεων και την προσαρμογή της χώρας στις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις διαχείρισης και ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων.

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