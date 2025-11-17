Σε δύο καταστήματα, στο κέντρο της Αθήνας, εισέβαλαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας (17/11) στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στο πλαίσιο της έρευνας για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.



Η Ανακρίτρια Καλαμάτας, η οποία έχει αναλάβει την κύρια ανάκριση τής υπόθεσης, ζήτησε από το Ανθρωποκτονιών να πραγματοποιήσει έρευνες σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε επιχείρηση πώλησης υποδημάτων, που βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο και ανήκουν σε φίλο του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που είχε πέσει νεκρός από τα πυρά του δολοφόνου.

Ο επιχειρηματίας ήταν και εργοδότης ενός νεαρού, ο οποίος ήδη έχει προφυλακιστεί και κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη διπλή δολοφονία. Σύμφωνα με πληροφορίες η Ανακρίτρια ζήτησε από τους αστυνομικούς να κατασχέσουν ψηφιακά πειστήρια και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να σχετίζεται με την υπόθεση