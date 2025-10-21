Νέα βίντεο, ηχητικά και φωτογραφίες με τις κινήσεις των 22χρονων που κατηγορούνται για την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα, βγαίνουν στη δημοσιότητα την ώρα που οι διωκτικές αρχές ερευνούν τα κινητά τηλέφωνα τους καθώς έχουν αμφιβολίες για τους ισχυρισμούς τους.

Συγκεκριμένα, στην πολύωρη απολογία του, ο 22χρονος συνεργός κατέθεσε ότι «είχαμε διανύσει περίπου 500 μέτρα με 2 χιλιόμετρα από το κάμπινγκ. Στη συνέχεια εγώ έφυγα με τα πόδια και αυτός με το σκούτερ. Μπήκα στη θάλασσα και κολύμπησα σχεδόν 7 – 8 ώρες. Έφτασα κοντά στην Καλαμάτα και περπάτησα αρκετή ώρα και πήγα απευθείας στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας», είπε στην απολογία του ο 22χρονος».

Ωστόσο, σύμφωνα με το νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο 22χρονος βρίσκεται κοντά στην είσοδο των ΚΤΕΛ Καλαμάτας, έχοντας καφέ και φαγητό στο χέρι. Τα ρούχα του είναι στεγνά, γεγονός που δεν αποδυκνύει την 7ωρη παραμονή του στη θάλασσα, ενώ κινείται με αργό βήμα. Οι αρχές, θεωρούν ότι ο νεαρός έφτασε με αυτοκίνητο στην Καλαμάτα από την Φοινικούντα, ενώ εντύπωση προκαλεί το που άφησε την θήκη κιθάρας που σε άλλα πλάνα, λίγες ώρες πριν, είχε φανεί να κουβαλάει.

«Είχε κάποιο ιδιαίτερο βάδισμα όταν μπήκε στο μαγαζί, σαν να κουτσαίνειί. Ήταν ένα νέο και ωραίο παλικάρι, μας έκανε εντύπωση το τατουάζ που είχε. Πλήρωσε για έναν καφέ με 50ρικο, πράγμα ασυνήθιστο. Ήρθε στην καφετέρια 2 φορές, είχε έρθει και το Σάββατο (μια μέρα πριν τη διπλή δολοφονία)», είπε εργαζόμενος του καταστήματος από όπου προμηθεύτηκε φαγητό και καφέ ο 22χρονος.

Πέφτουν σε αντιφάσεις

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News, ο 22χρονος φορούσε ριγέ μπλουζάκι με γιακά και κουμπιά, και ένα φαρδύ τζιν παντελόνι. Ο ίδιος άνθρωπος που σε άλλο βίντεο, μία μέρα πριν, ήταν συνοδηγός στο λευκό σκούτερ, με το οποίο έφτασε στη Φοινικούντα μαζί με τον 22χρονο φίλο του και δολοφόνησαν εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του.

Σε άλλο βίντεο από το βενζινάδικο στο οποίο σταμάτησαν οι δύο 22χρονοι για ανεφοδιασμό, ο συνεργός και συνοδηγός του σκούτερ, φαίνεται να φορά λευκή βερμούδα, γαλάζιο πουκάμισο, μαύρο μπουφάν μηχανής και έχει ένα τσαντάκι περασμένο χιαστή.

«Κατέβηκα έβγαλα τη βερμούδα και το μπουφάν που φορούσα και τα έβαλα στη θήκη κιθάρας. από τη θήκη έβγαλα μία μπλούζα πόλο και ένα παντελόνι τύπου τζιν και τα φόρεσα», είχε αναφέρει επίσης ο 22χρονος συνεργός στην απολογία του.

Οι δύο διαφορετικές εικόνες του 22χρονου συνεργού, με διαφορά λίγων ωρών, μέσα στις οποίες έχουν μεσολαβήσει δύο δολοφονίες, αποτελεί απόδειξη ότι ο 22χρονος μετά το φονικό άλλαξε ρούχα.