Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη του στη Φοινικούντα.

Μετά την προσωρινή κράτηση των δύο 22χρονων συλληφθέντων, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να φτάσουν τελικά να ανακαλύψουν τι συνέβη.

Σήμερα, 20/10, διέρρευσε βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο έχει καταγραφεί η πρώτη απόπειρα δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Στο βίντεο που μετέδωσε το Mega, φαίνεται ο φερόμενος ως συνεργός να επιτίθεται στον 68χρονο στις 7 Σεπτεμβρίου, προσπαθώντας να τον ληστέψει.

Διακρίνεται μάλιστα να κρατά και ένα όπλο (το αεροβόλο που φέρεται να είχε μαζί του) και να τον κυνηγά με αυτό. Ο 68χρονος κατάφερε να του ξεφύγει εκείνη την ημέρα.

Το Mega δημοσιοποίησε επίσης νέο ντοκουμέντο που σχετίζεται με το διπλό φονικό, στο οποίο διακρίνεται το αυτοκίνητο του ανιψιού -που ήταν και αυτόπτης μάρτυρας στο έγκλημα- του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που έπεσε νεκρός τόσο αυτός όσο και ο επιστάτης από τις σφαίρες του δράστη.

Μετά την μαραθώνια απολογία των δύο 22χρονων, τα ξημερώματα της Δευτέρας ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή τους. Την ίδια ώρα η ΕΛΑΣ ελέγχει βιντεοληπτικά, φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις κινήσεις των δραστών και προσπαθεί να ρίξει «φως» στην υπόθεση κάνοντας ελέγχους και στα κινητά τηλέφωνα των κρατουμένων.