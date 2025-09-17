Χειροπέδες σε έναν 69χρονο και έναν 74χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος τους για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κυνηγοί τους είδαν να σκάβουν σε ένα χωράφι στον Κάμπο Δωρίδας και ενημέρωσαν τις αρχές, με τους αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να διαπιστώνουν πως είχαν σκάψει και φτιάξει ένα κάθετο σπήλαιο με επίπεδα, βάθους δώδεκα μέτρων, σε απόσταση περίπου πεντακοσίων μέτρων από αρχαιολογικό χώρο.

Advertisement

Advertisement

Οι αστυνομικοί έθεσαν υπό επιτήρηση τον χώρο και αργότερα το βράδυ εντόπισαν τον 74χρονο εξωτερικά του τούνελ, ενώ ο 69χρονος με ένα κομπρεσέρ έσκαβε μέσα σε αυτό. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχαν διαμορφώσει μέσα στο τούνελ σύστημα εξαερισμού, σύστημα άρδευσης για την άντληση των ομβρίων υδάτων και πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι ένας από τους δύο συλληφθέντες είναι στο επάγγελμα οικοδόμος.

Οι φερόμενοι ως αρχαιοκάπηλοι είχαν φτιάξει ηλεκτρικό αναβατόριο για να απομακρύνουν τα υλικά, ενώ είχαν ηλεκτροδότηση στο εσωτερικό του τούνελ με λάμπες.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την εξέτασή τους ο 74χρονος δήλωσε ότι αναζητούσαν χρυσές λίρες, που ο μύθος λέει ότι είχαν κρύψει στην περιοχή αντάρτες κατά την περίοδο τού εμφυλίου, ενώ ο 69χρονος δήλωσε άγνοια και υποστήριξε ότι τον φώναξαν απλά για να σκάψει, χωρίς να γνωρίζει τον λόγο και τον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου.