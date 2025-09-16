Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου τις απογευματινές ώρες της περασμένης Παρασκευής σε περιοχή της Φωκίδας, δύο ημεδαποί, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι δύο θρασύτατοι αρχαιοκάπηλοι, πραγματοποιούσαν ανασκαφή σε οικόπεδο που δεν ήταν ιδιοκτησίας τους, δίχως να αισθάνονται κίνδυνο πως ο ιδιοκτήτης ή κάποιο κοντινό του πρόσωπο θα τους καταλάβει και μάλιστα είχαν εγκαταστήσει στο κάθετο τούνελ που είχαν ανοίξει σε χωράφι κοντά στον αρχαιολογικό χώρο μέχρι και ηλεκτρικό αναβατόριο!

Οι αστυνομικοί τους παρακολουθούσαν επί ημέρες και διαπίστωσαν πως πήγαιναν στο συγκεκριμένο σημείο διαρκώς εργαλεία και άλλα αντικείμενα. Στο χωράφι, όπως διαπιστώθηκε, είχαν σκάψει ένα κάθετο τούνελ βάθους περίπου 12 μέτρων, με τη διαμόρφωση οριζόντιων επιπέδων, το οποίο υποστηριζόταν με μεταλλικά υποστυλώματα. Είχαν εγκαταστήσει μάλιστα, για λόγους υγιεινής σύστημα εξαερισμού καθώς και αντλία όμβριων υδάτων ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες διάβρωσης του εδάφους.

Καθ’ όλη την διάρκεια του κάθετου τούνελ, είχαν εγκαταστήσει λάμπες φωτισμού. Τσάπες, κομπρεσέρ, σκεπάρνια, ένα καρότσι μεταφοράς, μεταλλικοί κόφτες, μπαλαντέζες και πολύμπριζα, ένα ζεύγος γαντιών, φανός κεφαλής και φανός χειρός. Στο φορτηγό του ενός εκ των αρχαιοκάπηλων, βρέθηκαν επιπλέον εργαλεία αλλά και αδρανή υλικά, χώμα και πέτρες τα οποία είχαν προσφάτως απομακρύνει κατά την διάρκεια της εκσκαφής, ενώ στα σπίτια τους, εντοπίστηκαν 18.380 ευρώ, 5.774 δολαρίων Η.Π.Α. και 6.500 LEU Ρουμανίας. Ανάμεσα στα ευρήματα, ήταν επίσης ένας ανιχνευτής μετάλλων και μία μεταλλική ράβδος που χρησιμοποιείται επίσης για την ανίχνευση μετάλλων. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας με την κατηγορία περί «Προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».