Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Φωτεινή Παντζιά λιποθύμησε στην οδό Πειραιώς μετά από πτώση, λαμβάνοντας άμεση βοήθεια από έναν περαστικό και το πλήρωμα του ασθενοφόρου.

Κατά την παραμονή της στα επείγοντα, η ίδια εξήρε την αυταπάρνηση και την ανθρωπιά των επαγγελματιών υγείας εν μέσω φόρτου εργασίας.

Η ίδια παρατήρησε ότι αρκετά περιστατικά στα επείγοντα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε άλλες δομές υγείας κατά την επόμενη ημέρα.

Η Παντζιά υπογράμμισε ότι η εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας απαιτεί την υπεύθυνη στάση και τη σκέψη των πολιτών.

Παράλληλα, κατέκρινε τη συμπεριφορά ορισμένων ασθενών που απευθύνονταν με αγένεια προς το προσωπικό που κατέβαλλε προσπάθειες για την παροχή φροντίδας.

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Η Φωτεινή Παντζιά μοιράστηκε στο Facebook μια προσωπική εμπειρία από τα επείγοντα, που έζησε μετά την απώλεια των αισθήσεών της και μια επώδυνη πτώση στην οδό Πειραιώς. Η ιδιοκτήτρια του «By The Glass» και ακτιβίστρια εντυπωσιάστηκε από την ευαισθησία και την αυταπάρνηση των επαγγελματιών υγείας, επισήμανε ωστόσο το ΕΣΥ δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο σε αυτούς αλλά είναι υπόθεση όλων μας.

«Χθες το βράδυ, στην οδό Πειραιώς, μετά από μια έξοδο, λιποθύμησα. Έχασα τον έλεγχο του σώματός μου, έπεσα προς τα πίσω και χτύπησα πολύ δυνατά το κεφάλι και τη μέση μου πάνω σε ένα σταματημένο αυτοκίνητο.

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»Όταν άνοιξα τα μάτια μου, είδα δύο πολύ γλυκά μάτια και δύο χέρια να με κρατούν ασφαλή. Δεν τον ήξερα. Τον λένε Γιώργο. Είναι καθηγητής. Έμεινε δίπλα μου μέχρι να έρθει το 166, μιλώντας μου συνεχώς με τόση ηρεμία και γλυκύτητα, που κατάφερε να διώξει τον μοναδικό μου φόβο: τα παιδιά μου.

»Στο ασθενοφόρο, ο διασώστης μου έβαλε κολάρο, μου κρατούσε όλη την ώρα το χέρι και μου έλεγε μόνο: “Μη φοβάσαι”. Καμιά φορά μια φράση και ένα ανθρώπινο άγγιγμα έχουν μεγαλύτερη αξία απ’ όσο μπορούμε να φανταστούμε.

»Στα επείγοντα αντίκρισα μια πραγματική μάχη. Γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες του ΕΚΑΒ, τραυματιοφορείς, διοικητικοί υπάλληλοι, προσωπικό καθαριότητας και τόσοι ακόμη άνθρωποι έτρεχαν ασταμάτητα για να προλάβουν τα πραγματικά επείγοντα.

»Και εκεί παρατήρησα κάτι. Δεν γνώριζα προσωπικά τα περιστατικά όλων όσοι βρίσκονταν εκεί και δεν μπορώ να τα κρίνω. Όμως είδα αρκετά περιστατικά που, κατά την εκτίμησή μου, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν την επόμενη ημέρα σε ένα Κέντρο Υγείας ή σε ένα εξωτερικό ιατρείο. Κάθε θέση που καταλαμβάνεται χωρίς πραγματική ανάγκη είναι χρόνος που αφαιρείται από κάποιον που μπορεί να κινδυνεύει. »Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην αυταπάρνηση των ανθρώπων του. Χρειάζεται και τη δική μας προσωπική ευθύνη. Να αναρωτιόμαστε πριν πάμε στα επείγοντα: “Είναι πραγματικά επείγον ή μπορεί να περιμένει μέχρι το πρωί;”. Αν ο καθένας μας κάνει αυτή τη σκέψη, θα έχουμε όλοι συμβάλει σε ένα καλύτερο σύστημα υγείας. »Γιώργο, αν διαβάσεις ποτέ αυτή την ανάρτηση, θέλω απλώς να ξέρεις ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ την καλοσύνη σου.## Advertisement »Υ.Γ1: Και κάτι ακόμη που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μέσα σε όλο αυτό, άκουγα ανθρώπους να μιλούν σχεδόν χυδαία και με απίστευτη αγένεια σε όλο το προσωπικό που προσπαθούσε να τους βοηθήσει. Εκεί κατάλαβα ακόμη περισσότερο πόσο σπουδαία είναι η ανθρωπιά και πόσο δύσκολο είναι να συνεχίζεις να την προσφέρεις όταν δεν τη λαμβάνεις πίσω. »Υ.Γ2 @vassilis.gutmacher και @sourbatinancy σας ευχαριστώ για όλα και σας αγαπώ πολύ. @ #εθνικοσυστημαυγειας #τζαννειο #εκαβ». Advertisement