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Στη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία τον ταυτοποίησαν ως υπαίτιο για την πυρκαγιά στο Άλσος Βεΐκου, που ξέσπασε το πρωί της ίδιας ημέρας.

Πρόκειται για τον μελισσοκόμο από τα μελίσσια του οποίου ξεπήδησαν οι πρώτες φλόγες, τον άνθρωπο που -σύμφωνα με τις αρχές- μόλις είδε ότι δεν μπορεί να τις σβήσει , έσπευσε να εξαφανιστεί με ένα δίκυκλο.

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Μέσα από μαρτυρίες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να τον εντοπίσουν. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής του επέβαλαν πρόστιμο 3.500 ευρώ ενώ αναμένεται να τον οδηγήσουν στον Εισαγγελέα.