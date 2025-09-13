Φωτιά ξέσπασε στις 8.00 το πρωί του Σαββάτου (13/09) στο εστιατόριο Ovio, που ανήκει στον γνωστό κριτή του Masterchef, Πάνο Ιωαννίδη.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο εστιατορίου στην Αθήνα. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. September 13, 2025

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό με ανάρτησή του εστιατορίου στο Instagram, το κατάστημα δεν θα λειτουργήσει σήμερα Σάββατο ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές.

Από τη φωτιά δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός ενώ σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από κατσαρόλα στην κουζίνα του εστιατορίου του Πάνου Ιωαννίδη, χωρίς ευτυχώς να πάρει διαστάσεις, ενώ εξαιτίας της θερμότητας έσκασε ένας σωλήνας νερού της πολυκατοικίας.