Ο αγαπημένος σεφ και κριτής του μαγειρικού διαγωνισμού διοργάνωσε μια μεγάλη βραδιά στο εστιατόριό του στο κέντρο της Αθήνας, προσκαλώντας φίλους, συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα για να γιορτάσουν μαζί του το σημαντικό αυτό ορόσημο.

Δίπλα του οι συνοδοιπόροι του στο MasterChef

Το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου 2026, ο Πάνος Ιωαννίδης υποδέχτηκε τους καλεσμένους του έχοντας στο πλευρό του τους Σωτήρη Κοντιζά και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, με τους οποίους μοιράζεται εδώ και χρόνια την κριτική επιτροπή του MasterChef.

Story από τον προσωπίκο λογαριασμό του Πάνου Ιωαννίδη στο Instagram

Η παρουσία των τριών σεφ μαζί, λίγο πριν επιστρέψουν τηλεοπτικά, έδωσε έναν ακόμη πιο γιορτινό χαρακτήρα στη βραδιά.

Story από τον προσωπίκο λογαριασμό του Σωτήρη Κοντιζά στο Instagram

Η τούρτα έκπληξη με χιουμοριστική διάθεση

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η τούρτα γενεθλίων, που ήταν μια ευχάριστη έκπληξη από τους φίλους του. Η τούρτα είχε τη φιγούρα του ίδιου, ντυμένου με την λευκή στολή του σεφ, αποκαλύπτοντας με χιούμορ ότι ο Πάνος Ιωαννίδης έκλεισε τα 50.

Ο ίδιος έσβησε τα κεράκια εμφανώς χαλαρός και ευδιάθετος, απολαμβάνοντας την αγάπη και τη ζεστασιά των ανθρώπων γύρω του.

Story από τον προσωπίκο λογαριασμό του Πάνου Γιαννακόπουλου στο Instagram

Μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα

Συγγενείς και φίλοι φρόντισαν να κάνουν τη μέρα αυτή ιδιαίτερα ξεχωριστή, με τον Πάνο Ιωαννίδη να δείχνει ότι το διασκέδασε πραγματικά, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Επιστροφή στις οθόνες με επετειακό MasterChef

Σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, ο Πάνος Ιωαννίδης, μαζί με τους Σωτήρη Κοντιζά και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, επιστρέφουν στις οθόνες μας με τον 10ο, επετειακό κύκλο του MasterChef, που προβάλλεται από το Star και υπόσχεται δυναμικό comeback.