Ένα ζευγάρι στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης αποκάλυψε στους γείτονές του, ότι εξέτρεφε δεκάδες γάτες για να τις φάει. Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς το ζευγάρι ομολόγησε ανερυθρίαστα ότι εκτρέφει τα ζώα για να τα φάει. Στο σπίτι τους υπήρχαν τουλάχιστον 51 γάτες.

Όλα ξεκίνησαν όταν το ζευγάρι, το 2023, απέκτησε την πρώτη γάτα, κι έκτοτε δεν σταμάτησε να μαζεύει τα συγκεκριμένα κατοικίδια, αλλά και να τα αφήνει να πολλαπλασιάζονται, καθώς ήταν αντίθετο στην στείρωση και τον εμβολιασμό των ζώων.

Tο ζευγάρι ομολογεί ότι πιστεύει πως οι γάτες και τα ποντίκια πρέπει να καταναλώνονται μετά το θάνατό τους από φυσικά αίτια με σκοπό να λυθεί το πρόβλημα του υποσιτισμού και της ακρίβειας, ενώ, ο άνδρας, χαρακτηριστικά δηλώνει ότι «θα τρώμε κάποτε γάτες προκειμένου να πέσει η τιμή του κρέατος». Το ζευγάρι φέρεται να έχει παρατήσει 36 γάτες μετά από παράπονα των ενοίκων της πολυκατοικίας του.

Το ζευγάρι δεν αποτελείτο από απαίδευτους ή οικονομικά ασταθή άτομα, καθώς είχαν ένα καλό μορφωτικό επίπεδο με την γυναίκα να εργάζεται, μάλιστα, ως παιδαγωγός.