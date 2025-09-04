Σοβαρές καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για περιστατικό κακοποίησης ζώων στην Πεύκη, όπου ένας άνδρας φέρεται να χρησιμοποιεί τα κυνηγόσκυλά του για να επιτίθενται και να σκοτώνουν αδέσποτες γάτες.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε καταγράφεται ο άνδρας να αφήνει ελεύθερα τα δύο σκυλιά, τα οποία κυνηγούν και σκοτώνουν αδέσποτες γάτες.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα σκυλιά κυκλοφορούν συχνά χωρίς λουρί ή φίμωτρο, ενώ ο άνδρας φέρεται να τους δίνει εντολές να επιτίθενται σε γατάκια. Η συμπεριφορά του προκαλεί έντονη ανησυχία στην περιοχή, καθώς τα περιστατικά έχουν γίνει επανειλημμένα.

Κάτοικοι προσπαθούν να τον αποτρέψουν, φωνάζοντας ακόμα και από τα μπαλκόνια τους. Τα δύο σκυλιά έχουν ήδη σκοτώσει γατάκια ακόμη και σε ιδιωτικές αυλές.

«Ήμουν πεζός στην περιοχή και παρατήρησα το περιστατικό. Αρχικά άκουσα φωνές και κόσμο να βγαίνει από τα μπαλκόνια. Όταν πλησίασα, μου φώναξαν ότι δύο μεγάλα σκυλιά είχαν σκοτώσει γατάκια. Πράγματι, είδα δύο νεκρά γατάκια μέσα σε αυλή και δύο σκυλιά. Το ένα ήταν δεμένο σε ένα δέντρο, ενώ το άλλο έτρεχε ελεύθερο. Στο παρκάκι απέναντι από την πολυκατοικία, τα σκυλιά αφέθηκαν ελεύθερα και εισέβαλαν ξανά στην αυλή», περιέγραψε κάτοικος της περιοχής.