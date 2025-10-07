Στον Ανακριτή Λαμίας οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου, 34χρονος κρατούμενος των Φυλακών Δομοκού, κατηγορούμενος για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντός σωφρονιστικού καταστήματος, υπό τη μορφή εισαγωγής και κατοχής αυτών.

Ο 34χρονος είχε μεταχθεί από τις Φυλακές Πάτρας και φέρεται να είχε καταπιεί 17 συσκευασίες με ινδική κάνναβη.

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν στο κελί του ακόμη 9 συσκευασίες, τις οποίες είχε αποβάλει.

Συνολικά κατασχέθηκαν 28,5 γραμμάρια κάνναβης.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ενώπιον του Ανακριτή, ότι τα ναρκωτικά προορίζονταν για προσωπική του χρήση, καθώς, όπως ανέφερε, είναι χρήστης από την ηλικία των 14 ετών.

Μετά την απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τη συγκεκριμένη υπόθεση και επέστρεψε στη Φυλακή Δομοκού, όπου ήδη κρατείται για άλλη υπόθεση.

Πηγή: lamiareport.gr