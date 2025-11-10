Εξαιρετικά αχνά σε σχέση με τη μάζα του μπορεί κανείς να διακρίνει τον γαλαξία-νάνο Segue 1, γεγονός που έχει προβληματίσει τους αστρονόμους από τότε που τον ανακάλυψαν.

Νέα μελέτη προτείνει ότι αυτό ίσως οφείλεται στην παρουσία μιας τεράστιας μαύρης τρύπας περίπου 450.000 φορές μεγαλύτερης από τον Ήλιο, που εξηγεί την ασυνήθιστη κίνηση των άστρων του.

Ο Γαλαξίας μας περιβάλλεται από δεκάδες μικρότερους δορυφόρους γαλαξίες, αλλά μόνο τα Μαγγελανικά Νέφη είναι ορατά με γυμνό μάτι. Ο Segue 1 ξεχωρίζει ανάμεσά τους: έχει μόλις 1.000 άστρα, κυρίως χαμηλής μάζας, και θα μπορούσε εύκολα να θεωρηθεί περισσότερο σμήνος άστρων παρά γαλαξίας.

Ωστόσο, οι ταχύτητες των άστρων του δείχνουν πως διαθέτει πολύ περισσότερη μάζα απ’ όση φαίνεται, γεγονός που αρχικά αποδόθηκε σε σκοτεινή ύλη.

Μια ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών Καρλ Γκέμπχαρντ και Ρίτσαρντ Ανάντουα, εξέτασε εναλλακτικά το ενδεχόμενο η αόρατη μάζα να είναι μια υπερμεγέθης μαύρη τρύπα.

Υπολόγισαν ότι μια τέτοια μαύρη τρύπα όχι μόνο θα συγκρατούσε τα άστρα του γαλαξία, αλλά και θα εξηγούσε την παρατηρούμενη δυναμική του.

Παρά τη μικρότερη μάζα της σε σχέση με τη μαύρη τρύπα του Γαλαξία μας, μια τέτοια δομή θα ήταν τεράστια για έναν τόσο μικρό γαλαξία. Ο Segue 1 πιθανότατα διαλύεται από τη βαρύτητα του Γαλαξία μας, χάνοντας υλικό από τα εξωτερικά του όρια.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι ίσως ήταν κάποτε μεγαλύτερος και ότι αποτελεί απολίθωμα του πρώιμου σύμπαντος, αφού περιέχει ελάχιστα μέταλλα, σημάδι ότι σταμάτησε να εξελίσσεται πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια.

Ίσως, τελικά, ο Segue 1 να είναι μια παλαιά “Μικρή Κόκκινη Κηλίδα”, ένας γαλαξίας που απέμεινε με μια μαύρη τρύπα στο σκοτάδι.

