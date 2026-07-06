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Ενας 22χρονος ποδηλάτης από τη Γαλλία έζησε στιγμές τρόμου στο Μενίδι, όταν, όπως καταγγέλλει, έπεσε θύμα ληστείας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, ο Άντρι κάνει τους τελευταίους επτά μήνες ποδηλατικό ταξίδι στην Ευρώπη και ένας από τους σταθμούς του ήταν και η Ελλάδα, που όπως αποδείχθηκε του κόστισε…ακριβά.

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Φθάνοντας στην Αθήνα, το gps τον οδήγησε στο Μενίδι και συγκεκριμένα στον καταυλισμό των Ρομά στην Αγία Σωτήρα, όπου δέχθηκε επίθεση και τον λήστεψαν, καστρέφοντας το πολυπόθητο ταξίδι του. Όπως αναφέρει ο ίδιος μία ομάδα Ρομά τον πλησίασε και του άρπαξε το τσαντάκι που είχε μέσα το κινητό του, ενώ για καλή του τύχη ένας περαστικός τον βοήθησε υποδεικνύοντας του το δρόμο για του Αστυνομικό Τμήμα του Μενιδίου.

Οι Αρχές αφού έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον ποδηλάτη, πήγαν μαζί του στον καταυλισμό προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να εντοπίσουν τα κλοπιμαία.

Έχοντας διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα στην Ευρώπη και με δεκάδες σταθμούς σε πολλές πόλεις, τελικά το ατυχές συμβάν συνέβη στην Ελλάδα.