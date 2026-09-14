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Χωρίς να έχει εντοπιστεί κάποιο νέο στοιχείο ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές έρευνες στη θαλάσσια περιοχή περίπου 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, όπου παραμένει σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά την ανατροπή λέμβου που μετέφερε μετανάστες.

Με βάση τις μαρτυρίες των διασωθέντων, συνολικά 77 άνθρωποι επέβαιναν στη λέμβο. Ως εκ τούτου, περίπου 25 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί ένας άνθρωπος χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι 51 διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους.

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Στην περιοχή συνεχίζεται η επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Στις έρευνες συμμετέχουν τέσσερα παραπλέοντα πλοία, σκάφη και εναέρια μέσα της Frontex, καθώς και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος.

Οι προσπάθειες των δυνάμεων που επιχειρούν επικεντρώνονται στον εντοπισμό των ανθρώπων που αγνοούνται, με την έρευνα να καλύπτει μεγάλη θαλάσσια έκταση νότια της Γαύδου.

Οι 51 άνθρωποι που διασώθηκαν έχουν ήδη περισυλλεγεί και βρίσκονται με ασφάλεια στα πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση. Σχεδιάζεται η μεταφορά τους στην Κρήτη, με προορισμό την Παλαιόχωρα και την Αγία Γαλήνη, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πηγή: patris.gr