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Πρόβλημα με το δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ δημιουργεί πρόβλημα υδροδότησης στο νησί της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, προέκυψε πρόβλημα στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕστη ζώνη «Καραβέ-Σαρακήνικο-Άη Γιάννη» με συνέπεια να περιοριστεί τη λειτουργία του δικτύου υδροδότησης από το Σαρακήνικο.

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Από τον Δήμο Γαύδου τονίζεται ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες πρέπει να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στις απόλυτα βασικές ανάγκες μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, πιθανότατα την Πέμπτη το βράδυ.

Η σχετική ανακοίνωση του δήμου Γαύδου:

«Λόγω βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή Καραβέ-Σαρακήνικο-Αη Γιάννη, έχει επηρεαστεί και η λειτουργία του δικτύου υδροδότησης από το Σαρακήνικο.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού να περιορίσουν άμεσα την κατανάλωση νερού στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, έως την αποκατάσταση της βλάβης.

Το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, με τη βοήθεια της ΑΝΕΝΔΥΚ SEAWAYS S.A., αναμένεται να φτάσει στο νησί αύριο το βράδυ».