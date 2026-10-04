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Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Γαύδος για τον θάνατο του 16χρονου Νικόλα, ο οποίος σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (03/10), στην περιοχή της Χερσονήσου.

Ο 16χρονος είχε περάσει τα παιδικά του χρόνια και μεγαλώσει στη Γαύδο μαζί με την οικογένειά του. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, είχε μετακομίσει στη Χερσόνησο, μετά τον θάνατο του πατέρα του το 2025.

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Η είδηση ότι ο Νικόλας έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 16 ετών προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία της Γαύδου, όπου ήταν γνωστός και είχε μεγαλώσει ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού.

Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Γαύδου αποχαιρετά τον 16χρονο Νικόλα, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους ανθρώπους του.

Η ανακοίνωση του Δήμου Γαύδου

«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη αποχαιρετούμε το Νικόλα, ένα 16χρονο παιδί της Γαύδου μας.

Ένα νέο αγόρι του νησιού μας έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς. Μαζί του μοιάζει να σβήνει ένα κομμάτι από το μέλλον της Γαύδου.

Η απώλειά του αφήνει πίσω της ένα κενό που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια.

Στην οικογένειά του, εκ μέρους του Δήμου Γαύδου τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν έναν τέτοιο πόνο.

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Καλό ταξίδι, αγόρι μας.

Η Γαύδος θα σε θυμάται και θα σε κουβαλά πάντα στην καρδιά της.

Στους δικούς σου ανθρώπους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.»

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