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Τα 50 χρόνια έκλεισε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης! Ο αγαπημένος ηθοποιός έσβησε μία εντυπωσιακή κόκκινη τούρτα, ανοίγοντας μία νέα δεκαετία στη ζωή του, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα, τον γιο του Αναστάση και την πρώην σύζυγό του, Λένα Δροσάκη.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης γιόρτασε τα γενέθλιά του

Το ζευγάρι, αν και αποφάσισε να χωρίσει, φαίνεται πως συνεχίζει να διατηρεί αγαστές σχέσεις και να περνά ποιοτικό χρόνο παρέα με το γιο τους που αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους.

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Instagram/ Αλέξανδρος Μπουρδούμης

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, στο οποίο απεικονίζεται να κρατά στα χέρια του την τούρτα με τα κεράκια που αναγράφουν τον αριθμό «50».