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Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μίλησε για τον γιο του και τη σχέση του με την τηλεόραση, εξηγώντας πως σε αυτή την ηλικία το παιδί δεν μπορεί ακόμη να κατανοήσει πλήρως τη φύση της δουλειάς του. Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και αναφέρθηκε στο γεγονός πως, παρότι ο ίδιος και η μητέρα του παιδιού, Λένα Δροσάκη, ασχολούνται με την υποκριτική, ο γιος τους δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τι σημαίνει το επάγγελμά τους.

Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο μικρός έχει τύχει να τον δει σε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα, όμως δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρουσία του πατέρα του στην οθόνη. «Ο γιος μου είναι πολύ μικρός, δεν ασχολείται καθόλου με το κομμάτι της τηλεόρασης. Βλέπει αυτά που του αρέσουν, οπότε δεν ασχολείται καθόλου με το τι κάνει ο μπαμπάς στην τηλεόραση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Ο ηθοποιός τόνισε πως για το παιδί του εκείνος και η μητέρα του είναι απλώς δύο άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους. «Ο μπαμπάς όπως και η μαμά του είναι απλά ηθοποιοί και κάνουν τη δουλειά τους», σημείωσε, δείχνοντας πως προσπαθεί να κρατά μια φυσιολογική σχέση του παιδιού με το επάγγελμα των γονιών του.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη απέκτησαν τον γιο τους τον Ιούλιο του 2020. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο λίγο πριν από τη γέννηση του παιδιού τους, όμως λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισε να ακολουθήσει ξεχωριστούς δρόμους, με την είδηση του χωρισμού τους να γίνεται γνωστή τον Απρίλιο του 2023.