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Θετικά μπορούν να λειτουργήσουν οι «ταμπέλες» σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι βοηθά έναν καλλιτέχνη, που κάνει τα πρώτα του βήματα, δίνοντάς του μία κατεύθυνση. Αν και δεν διαφωνεί με αυτές, θεωρεί πως στη συνέχεια καθοριστικό ρόλο παίζουν οι προσωπικές επιλογές και η πορεία που χαράζει ο καθένας.

«Η ταμπέλα του ζεν πρεμιέ, είναι από τις ταμπέλες που συνηθίζουν να βάζουν οι σκηνοθέτες και οι παραγωγοί, από τα πρώτα χρόνια κιόλας στη δραματική, λόγω του προσώπου που μπορεί να έχεις, του αναστήματός σου. Δεν διαφωνώ με τις ταμπέλες. Καλές είναι γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσει κάποιος και κάπου να οδηγηθεί. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι και οι επιλογές που θα κάνεις», είπε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το Σάββατο 20 Ιουνίου.

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Μεταξύ άλλων, σχολίασε ότι δεν είναι κάτι καινούργιο οι ηθοποιοί να εργάζονται και ως παρουσιαστές, καθώς αυτό συνέβαινε διαχρονικά. «Διαχρονικά οι ηθοποιοί δούλευαν και ως παρουσιαστές. Εγώ δεν έχω θέμα με ανθρώπους που έρχονται και στη δική μας δουλειά από άλλους χώρους για να δοκιμαστούν στο θέατρο», τόνισε.