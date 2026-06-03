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Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και η Μπέσσυ Μάλφα δημοσίευσαν ένα χιουμοριστικό βίντεο από τα ΣΕΑ Αταλάντης όπου γυρίστηκε το βιντεοκλίπ του συγκροτήματος που έχουν φτιάξει οι δίδυμες κόρες του, γνωστές ως «Σκιαδαρέσες».

Το ζευγάρι εμφανίζεται στο βίντεο μαζί με τον γιο του, Γιάγκο Σκιαδαρέση και όλοι μαζί κινούνται με έναν ιδιαίτερο τρόπο στους ρυθμούς του τραγουδιού που κυκλοφόρησαν οι Νίκη και Όλγα Σκιαδαρέση.

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Όπως φαίνεται και στην viral δημοσίευση, οι δύο ηθοποιοί στέκονται ακριβώς κάτω από την πινακίδα στα ΣΕΑ Αταλάντης. Στο βίντεο που ανάρτησε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ο γνωστός ηθοποιός έχει επιλέξει το απόσπασμα του κομματιού που αναφέρει «είμαι ξετσίπωτη είμαι φασαία, είμαι ατάλαντη, ακραία και αν δεν στήριζε η μαμά και ο μπαμπάς θα ‘μουν υπάλληλος στα ΣΕΑ».

Η ανάρτηση προκάλεσε θαυμασμό και αρκετά είναι τα σχόλια αγάπης προς τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση αλλά και ολόκληρη την οικογένεια.