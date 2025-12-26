Τελέστηκε ο γάμος του πρώην υπουργού και στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Ραγκούση, με τη βουλευτή του κόμματος Μαρίνα Κοντοτόλη, στον ιστορικό ναό της Αγίας Σοφίας Ακροπόλεως, σε κλίμα διακριτικό και ιδιαίτερα ζεστό.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε παρουσία πολύ στενού οικογενειακού και φιλικού κύκλου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως επιθυμούσε το ζευγάρι. Κουμπάροι στον γάμο ήταν οι στενοί φίλοι τους, Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό τους σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Advertisement

Advertisement

Η Μαρίνα Κοντοτόλη κατάγεται από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας και, πέρα από την πολιτική της πορεία, έχει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς ηγείται γνωστής αλυσίδας καταστημάτων κομμωτηρίων. Το ζευγάρι δέχθηκε θερμές ευχές για κοινή πορεία ζωής.

Δείτε φωτογραφίες