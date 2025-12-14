Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποφάσισε να προχωρήσει σε μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του. Ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία όπου εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα μαλλιών.

Στη συγκεκριμένη εικόνα φαίνεται με ξανθά μαλλιά, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει αν πρόκειται για πραγματική αλλαγή ή για αποτέλεσμα επεξεργασίας με τεχνητή νοημοσύνη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε με χιουμοριστική διάθεση: «Επιτέλους, μετά από χρόνια, έκανα κι εγώ μια αλλαγή. Να κρατήσω το χρώμα;», αφήνοντας τους ακόλουθούς του να σχολιάσουν και να εκφράσουν τη γνώμη τους.