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Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή του στη Eurovision, η οποία συνέπεσε με την απώλεια της γιαγιάς του που θεωρούσε μητέρα του.

Παρά τις αρχικές αμφιβολίες του για την εμφάνιση στη σκηνή, αποφάσισε τελικά να συμμετάσχει στον διαγωνισμό μετά από επικοινωνία με τον Τζώνυ Καλημέρη.

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ο καλλιτέχνης επέλεξε να αποσυρθεί προσωρινά σε νησί για να διαχειριστεί το πένθος του.

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Ο Γιώργος Αλκαίος αναφέρθηκε στην περίοδο της έντονης δισκογραφικής του δραστηριότητας, εξηγώντας ότι η ανάγκη να κυκλοφορεί έναν νέο δίσκο κάθε χρόνο, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των δισκογραφικών εταιρειών, τον έκανε να αισθάνεται περισσότερο ως προϊόν παρά ως καλλιτέχνης. Παράλληλα, τόνισε ότι η πίεση επηρέαζε αρνητικά τη δημιουργικότητά του, γεγονός που συχνά οδηγούσε σε συγκρούσεις και εντάσεις με στελέχη των εταιρειών.

«Eίχα μπει σε μία φάση να βγάζω κάθε χρόνο άλμπουμ, επιτυχίες. Ήταν έτσι ο κόσμος, γιατί αγόραζαν δίσκους τότε. Υπήρχε πολλή πίεση όμως, ένιωσα προϊόν από την πρώτη στιγμή. Το “λούστηκα” πολύ, τσακωμοί στα γραφεία των δισκογραφικών. Δεν ήθελα ποτέ να κάνω μπουζούκια, έκανα μία δεκαετία δυνατή με δικά μου πράγματα. Δεν ήθελα να μπω σε αυτό που έβλεπα γύρω μου, γιατί έβλεπα ότι όλοι κάνουνε κάτι που δεν τους αρέσει πραγματικά, δεν τους αρέσει», δήλωσε ο Γιώργος Αλκαίος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», με το βίντεο της συνέντευξής του να προβάλλεται το Σάββατο 20 Ιουνίου.

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Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στη Eurovision, η οποία συνέπεσε με τον θάνατο της γιαγιάς του, ενός προσώπου που, όπως εξομολογήθηκε, είχε για εκείνον τον ρόλο της μητέρας. Αποκάλυψε ότι τότε είχε αμφιβολίες για το αν έπρεπε να εμφανιστεί στη σκηνή, ενώ περιέγραψε και τη συζήτηση που είχε με τον Τζώνυ Καλημέρη, ο οποίος εκείνη την περίοδο βρισκόταν στην προεδρία της ΕΡΤ.

«Όλο αυτό ξεκίνησε από την κηδεία. Μόλις τελειώσαμε, με πήρε ένα τηλέφωνο ο Τζώνυ Καλημέρης, ήταν γενικός στην ΕΡΤ, και μου λέει: «Το έχεις ή δεν το έχεις;». Του λέω: ”Κοίτα, κάθισα, το σκέφτηκα ένα βράδυ πολύ καλά και λέω: ή θα πας να το κάνεις και μετά θα πας να κλειδωθείς να το λύσεις ή δεν θα το κάνεις και θα κλειδωθείς από σήμερα”», είπε.

«Ήταν στο μυαλό μου να μην τραγουδήσω. Δεν είχα ξαναπεράσει τέτοια απώλεια. Ήταν μάνα μου εμένα, δεν ήταν η γιαγιά μου. Και είπα ότι ”θα το κάνω, θα το ζήσω και μετά πότε τελειώνουμε, τέλος Μαΐου; Θα φύγω για το νησί να πάω να τη βρω λίγο, και βλέπουμε”. Αυτό έγινε», ανέφερε.









