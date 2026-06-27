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Ο καλλιτέχνης αποκοιμήθηκε πριν την προγραμματισμένη παρουσία του και έφτασε στο στούντιο με σημαντική καθυστέρηση, ενώ το πρόγραμμα είχε ήδη προχωρήσει.

Αντί να επικαλεστεί ψευδή δικαιολογία, ομολόγησε την αλήθεια στην αρχισυντάκτρια Σεμίνα Διγενή, η οποία του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία για την επόμενη ημέρα.

Η Ρούλα Κορομηλά δέχθηκε τελικά τον καλλιτέχνη στην εκπομπή, επιτρέποντάς του να παρουσιάσει το τραγούδι του παρά το αρχικό απρόοπτο συμβάν.

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Ο Γιώργος Αλκαίος θυμήθηκε μία από τις πιο απρόοπτες ιστορίες της καριέρας του, από εκείνες που σήμερα λέγονται με χαμόγελο, αλλά τότε θα μπορούσαν να είχαν στοιχίσει πολύ ακριβά. Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», μίλησε για την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση στην πρωινή εκπομπή της Ρούλας Κορομηλά, η οποία παραλίγο να μη γίνει ποτέ.

Όπως αποκάλυψε, η δισκογραφική του εταιρεία είχε κανονίσει να εμφανιστεί στο τότε πανίσχυρο τηλεοπτικά πρωινό της Ρούλας Κορομηλά, με αρχισυντάκτρια τη Σεμίνα Διγενή. Για έναν νέο καλλιτέχνη της εποχής, μία τέτοια εμφάνιση ήταν τεράστια υπόθεση. Η τηλεθέαση της εκπομπής, όπως είπε ο ίδιος, κινούνταν σε ασύλληπτα για τα σημερινά δεδομένα ποσοστά, ακόμη και 45% ή 60%.

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Το άγχος όμως τον κατέβαλε. Ο ίδιος θυμήθηκε πως δεν είχε κοιμηθεί σχεδόν δύο μέρες, καθώς δούλευε και ταυτόχρονα αγωνιούσε για το πρώτο του playback. Φοβόταν μήπως χάσει τα λόγια, μήπως εκτεθεί μπροστά σε όλη την Ελλάδα, μήπως χαθεί η μεγάλη ευκαιρία.

Και τελικά χάθηκε — αλλά για τον πιο ανθρώπινο λόγο. Λίγο πριν φύγει από το σπίτι του στη Νέα Σμύρνη για να πάει στην Κηφισίας, αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, η ώρα είχε ήδη περάσει. Έφτασε στο στούντιο καθυστερημένος και άκουσε την Κωνσταντίνα να τραγουδάει, δηλαδή το πρόγραμμα είχε προχωρήσει χωρίς εκείνον.

Η Σεμίνα Διγενή, όπως είπε, τον κοίταξε αυστηρά και περίμενε την εξήγησή του. Εκείνος, αντί να επινοήσει δικαιολογία, απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «θα μπορούσα να σας πω ότι τράκαρα, αλλά κοιμήθηκα». Η αντίδραση δεν ήταν αυτή που φοβόταν. Του είπαν να επιστρέψει την επόμενη ημέρα. Και η Ρούλα Κορομηλά, αντί να θυμώσει, του έδωσε την ευκαιρία να τραγουδήσει.

Λίγα λόγια για τον Γιώργο Αλκαίο

Ο Γιώργος Αλκαίος, πραγματικό όνομα Γιώργος Βασιλείου, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24 Δεκεμβρίου 1971. Είναι γιος του τραγουδιστή Γιάννη Βασιλείου και από νωρίς στράφηκε στον χώρο της τέχνης, περνώντας αρχικά από την τηλεόραση και το θέατρο, πριν αφοσιωθεί οριστικά στη μουσική.

Το 1991 εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το καλλιτεχνικό όνομα Γιώργος Αλκαίος, ενώ η δεκαετία του ’90 τον ανέδειξε σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της ελληνικής ποπ-λαϊκής σκηνής. Τραγούδια όπως το «Τι Τι», το «Δεν Πειράζει», το «Συρματόπλεγμα» και αργότερα το «Όπα» τον έκαναν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο.

Το 2010 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με το «OPA!», κατακτώντας την 8η θέση στον τελικό του Όσλο. Έκτοτε, ο Αλκαίος κράτησε μία πιο επιλεκτική σχέση με τη δημοσιότητα, δείχνοντας ότι για .εκείνον η μουσική δεν ήταν μόνο προϊόν προβολής, αλλά τρόπος έκφρασης και προσωπικότητας.