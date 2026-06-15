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Ο Γιώργος Αλκαίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Happy Day το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση του με τον Θεό, την πίστη του και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις προσωπικές του σκέψεις και ανησυχίες.

Με αφορμή το κομποσκοίνι που κρατούσε, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη σημασία που έχει για εκείνον η πίστη. Ο ίδιος απάντησε πως αποτελεί τη δική του σταθερή αναφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι η απάντησή μου. Αυτή είναι η απάντησή μου».

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Ο Γιώργος Αλκαίος εξήγησε πως η επικοινωνία του με τον Θεό είναι άμεση και προσωπική. «Του μιλάω κανονικά», ανέφερε, περιγράφοντας έναν τρόπο προσευχής που για τον ίδιο είναι φυσικός και ουσιαστικός.

Όπως είπε, από μικρότερη ηλικία είχε απορίες γύρω από την προσευχή και την πίστη, ενώ σήμερα νιώθει ότι η σχέση αυτή τον βοηθά να βρίσκει ισορροπία. «Έχει φτάσει στιγμή που λέω “Χριστέ μου” και το σκέφτομαι εκείνη την ώρα και λέω “άστο, έχεις άλλους που είναι πιο δύσκολα, οπότε άσε με εμένα”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης τόνισε ακόμη πως θεωρεί σημαντικό ο καθένας να αναζητά τις δικές του απαντήσεις για το ποιος είναι και πού πηγαίνει. «Αν βρούμε τη λύση με το πού πιστεύουμε ουσιαστικά, θα βρούμε ένα λιμάνι να αράξουμε», σημείωσε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις φοβίες και τις ανασφάλειες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, υπογραμμίζοντας πως η πίστη μπορεί να λειτουργήσει ως ένα σημείο στήριξης και εσωτερικής αναζήτησης.