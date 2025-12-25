Η δημοφιλής τραγουδίστρια ταξίδεψε στο Κουρσεβέλ της Γαλλίας, έχοντας στο πλευρό της τα δύο εγγόνια της, τον Νίκο και τον Νέστορα, απολαμβάνοντας μαζί τους χαλαρές και ζεστές οικογενειακές στιγμές.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Βίσση μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εορταστική της απόδραση, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από το χειμωνιάτικο σκηνικό. Σε μία από τις φωτογραφίες, ποζάρει μπροστά στο κατάλευκο τοπίο και τα επιβλητικά έλατα, ενώ σε άλλη χαλαρώνει καθισμένη σε πολυθρόνα, αποπνέοντας ζεστασιά και γιορτινή διάθεση.

Story από τον προσωπικό λογαριασμό της Άννας Βίσση στο Instagram

Το φωτογραφικό άλμπουμ συμπληρώνεται από τρυφερές οικογενειακές εικόνες, με ένα από τα εγγόνια της να φωτογραφίζεται μπροστά στο στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, αποτυπώνοντας το κλίμα των ημερών και τη σημασία που δίνει η καλλιτέχνιδα στις στιγμές με την οικογένειά της.

