Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έναν 46χρονο, μόνιμο στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, αναζητούν από τα ξημερώματα οι αστυνομικές αρχές, καθώς θεωρείται ο δράστης τριών εμπρηστικών επιθέσεων με στόχους πρώην συντρόφους του.

Στις δύο και είκοσι τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Γλυφάδα εισέβαλε στο διαμέρισμα μίας 36χρονης, με την οποία είχαν σχέση στο παρελθόν και έβαλε φωτιά με ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό, που είχε μαζί του. Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, σε κοντινή απόσταση, αλλά στην ίδια περιοχή πυρπόλησε τα οχήματα μίας 55χρονης, με την οποία επίσης είχε σχέση στο παρελθόν, και του 51χρονου νυν συντρόφου της.

Advertisement

Advertisement

Λίγο πριν από τις πέντε πυρπόλησε το όχημα άλλης πρώην συντρόφου του, μίας 49χρονης, στο Νέο Ηράκλειο, ενώ προκάλεσε φθορές και στην πολυκατοικία και σε διπλανά σταθμευμένα οχήματα.

Ο 46χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.