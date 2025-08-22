Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία του Βόλου από τη δολοφονία 36χρονης από τον 40χρονο σύζυγό της, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν. Το έγκλημα διαδραματίστηκε μπροστά στα μάτια τριών από τα τέσσερα παιδιά τους.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ο δράστης είχε βαρύ ποινικό και ψυχιατρικό παρελθόν, ενώ σε βάρος του είχαν υπάρξει και παλαιότερες επεμβάσεις των αρχών λόγω επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Advertisement

Advertisement

Λίγο πριν τις 11 το πρωί, η κόρη του ζευγαριού κάλεσε την Άμεση Δράση, δηλώνοντας ότι ο πατέρας της μαχαίρωσε τη μητέρα της στο διαμέρισμα της οικογένειας στην οδό Κωνσταντά. Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα και βρήκαν την 36χρονη νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά τραύματα στον λαιμό και στα πλευρά. Πλάι της, βρέθηκαν τα τρία παιδιά –16, 13 και 6 ετών– που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του φονικού.

Ο 40χρονος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, καβγάδιζε έντονα από το πρωί με τη σύζυγό του, και όταν εκείνη αποπειράθηκε να φύγει από το σπίτι, την καταδίωξε και την μαχαίρωσε επανειλημμένα με αιχμηρό εργαλείο, πιθανόν από σετ ψησίματος. Το έγκλημα σημειώθηκε μόλις λίγα μέτρα από την πόρτα του σπιτιού της οικογένειας.

Δράστης γυναικοκτονίας στον Βόλο



Το παρελθόν του δράστη αναδεικνύεται πλέον σε βασικό στοιχείο της υπόθεσης. Όπως έγινε γνωστό:

Στις 28 Ιουνίου 2025, είχε μεταφερθεί ακούσια στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου Βόλου μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Οι γιατροί είχαν αποφανθεί ότι έπρεπε να νοσηλευτεί.

Το ποινικό του μητρώο είναι επιβαρυμένο με αδικήματα που χρονολογούνται από το 2013, όταν είχε συλληφθεί για παραβίαση μεταναστευτικής νομοθεσίας και πλαστογραφία.

Το 2018 καταδικάστηκε για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2019 συνελήφθη δύο φορές για κατοχή ναρκωτικών.

Το 2020 καταδικάστηκε σε τεσσεράμισι χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Τον Νοέμβριο του 2024 είχε συλληφθεί για να δρομολογηθεί η διοικητική του απέλαση από τη χώρα.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος μετά το έγκλημα διέφυγε από το σημείο.

Ο θάνατος της γυναίκας προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα, με έντονο το αίτημα για συστημικές παρεμβάσεις και θεσμική αναγνώριση του όρου.