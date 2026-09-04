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Το Hotel Experience επιστρέφει στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2026, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, σε διοργάνωση της Design Ambassador, του Archisearch.gr του Βασίλη Μπαρτζώκα και της Aris Marinakis Architectural Editions, ως σημείο συνάντησης για τη φιλοξενία, την αρχιτεκτονική, το design, την ανάπτυξη, τον πολιτισμό και την τεχνολογία. Συνέδριο, έκθεση, βιωματικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικές συναντήσεις φέρνουν στον ίδιο χώρο ανθρώπους, ιδέες και πραγματικά projects, φωτίζοντας τις αλλαγές που επηρεάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε, κατοικούμε προσωρινά και θυμόμαστε έναν τόπο.

Η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της διοργάνωσης συνεχίζεται και φέτος, με κεντρική θεματική εγκατάσταση τον Λαβύρινθο. Η σκηνογραφία του Flux Office, με αναφορές στην ταινία Last Year at Marienbad, στο The Maze και στην κηποτεχνία ιστορικών επαύλεων φιλοξενίας, οργανώνει την εμπειρία μέσα από διαδρομές, επιλογές, αδιέξοδα και απρόσμενες συναντήσεις. Ο προσανατολισμός χάνεται και επανέρχεται. Κάθε στροφή αποκαλύπτει μια άλλη εκδοχή του χώρου. Η περιπλάνηση, το παιχνίδι και η αίσθηση μυστηρίου περνούν από τους εσωτερικούς στους εξωτερικούς χώρους της Τεχνόπολης. Για δύο ημέρες, η ευθεία παύει να είναι ο μόνος δρόμος προς τις ιδέες, τους ανθρώπους και τις απρόσμενες συναντήσεις.

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Σκηνογραφική έμπνευση από την ταινία “Last Year At Marienbad”

Μέσα σε αυτό το σκηνικό αναπτύσσεται το φετινό συνεδριακό πρόγραμμα, με τίτλο “Invitation to Elsewhere”. Το «αλλού» εδώ περιγράφει έναν νέο τρόπο σκέψης για τη φιλοξενία: ξενοδοχεία που λειτουργούν ως φορείς συναισθήματος και πολιτισμού, προορισμούς που εκφράζουν αξίες, εμπειρίες που συνδέονται ουσιαστικά με την τοπική ζωή και τεχνολογικά συστήματα που εργάζονται διακριτικά στο παρασκήνιο.

Από τη φετινή σκηνογραφία στην Τεχνόπολη, για το Hotel Experience, από το Flux Office

Η συζήτηση ξεκινά από τον ίδιο τον ταξιδιώτη και το ερώτημα που συνοδεύει πλέον κάθε αναχώρηση: ποιος θα είμαι όταν επιστρέψω; Από εκεί περνά στον σχεδιασμό, στην επιχειρηματικότητα, στην τέχνη, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ανθρώπινη παρουσία, η οποία αποκτά μεγαλύτερη αξία όσο οι λειτουργίες αυτοματοποιουνται.

Ο Λουκάς Μπομπότης, Co-founder των Bobotis+Bobotis Architects, ανοίγει το προσωπικό ημερολόγιο ενός αρχιτέκτονα-ταξιδιώτη και αναζητά τις εικόνες, τις λεπτομέρειες και τις ιδέες που παραμένουν μετά από έναν τόπο. Από την προσωπική μνήμη, η συζήτηση περνά στην επιχειρηματική ανάγνωση της πόλης.

“Architect as a Traveller”, photo by Lukas Bobotis, Bobotis + Bobotis Architects

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Ο Σταμάτης Χατζηλαζάρου, Owner & Board Member της H Hotels Collection, και ο Ντίνος Τορνιβούκας, CEO του TOR Hotel Group, σε συζήτηση με τον Γιώργο Δρακόπουλο, Founder & CEO της Tourism Generis, εξετάζουν γιατί καταξιωμένοι περιφερειακοί ξενοδοχειακοί όμιλοι στρέφονται σήμερα προς την Αθήνα και πώς διαβάζουν την πόλη πριν ενταχθούν σε αυτήν.

Η διεθνής ανάπτυξη αποκτά τη δική της ισχυρή γραμμή στο πρόγραμμα. Το πάνελ “Marriott in Greece: The Brand Logic Behind the Next Hospitality Cycle”, σε επιμέλεια του Νίκου Χάτζου, ιδρυτή της Hotellect, εξετάζει πώς τα διεθνή brands επιλέγουν προορισμούς, ακίνητα και μοντέλα εμπειρίας, από το extended stay στην Αθήνα έως τα νέα resorts και τις design-led μορφές φιλοξενίας.

Την ίδια διεθνή κίνηση παρακολουθούν το keynote της Ρίας Ξένου, ιδρύτριας των Elastic Architects, και το case study του Nammos, με την Carolyn Turnbull, CEO της Nammos Hotels & Resorts, και τον Fredrik Jonsson, CEO της Smokva Bay η οποια αναπτύσει το Nammos Resort Montenegro. Η διαδρομή ξεκινά στην άμμο της Μυκόνου και φτάνει σε ένα παγκόσμιο hospitality brand. Στο κέντρο βρίσκεται ένα δύσκολο ερώτημα: πώς ταξιδεύει η ένταση ενός τόπου σε διαφορετικές αγορές, τοπία και κοινά, διατηρώντας την επιθυμία που τον έκανε αναγνωρίσιμο;

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Πάνελ “The Nammos State of Mind”, Courtesy of Elastic Architects

Από τη σύγχρονη πόλη, το πρόγραμμα περνά στις αρχαίες εικόνες που εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα παρουσιάζει τον εαυτό της. Στο “A Goddess Checks In”, η Αφροδίτη εγκαταλείπει για λίγο το μουσείο και περνά το κατώφλι του ξενοδοχείου. Ο εικαστικός Stéphan Muller και ο κοινωνιολόγος Παναγής Παναγιωτόπουλος εξετάζουν πώς ο μύθος, η ομορφιά και η επιθυμία επανεμφανίζονται στη σύγχρονη φιλοξενία, διαμορφώνοντας εικόνα, ταυτότητα και εμπειρία.

Εγκαταστάσεις τέχνης στο ξενοδοχείο B.C. Hotel, από το πάνελ “A Goddess Checks In”

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Ένα ενδιαφέρον πάνελ του συνεδρίου πραγματοποιείται το Σάββατο και είναι αφιερωμένο στη δημιουργία του THE ILISIAN, ενός νέου προορισμού που επανασυστήνει ένα εμβληματικό κτίριο της Αθήνας μέσα από τη σύγχρονη φιλοξενία, τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική, τη γαστρονομία και την ευεξία. Στελέχη και δημιουργικοί συνεργάτες του έργου συζητούν τις αποφάσεις που συνέδεσαν την κληρονομιά του κτιρίου με τη νέα του ζωή. Το πάνελ φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο developer, αρχιτέκτονες και designers εργάστηκαν πάνω σε μια κοινή κατεύθυνση για ένα project που διαμορφώνει την επόμενη ημέρα για τον κλάδο της φιλοξενίας, αλλά και για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της πόλης.

Conrad Athens The Ilisian, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Συντονισμός: AETER Architects, Εσωτερικός Σχεδιασμός: AvroKO, Εικαστική Επιμέλεια: Mare Studio, Εξωτερικός Αρχιτεκτονικός Φωτισμός: Edeko, Εσωτερικός Αρχιτεκτονικός Φωτισμός: δθ Lighting Design Consultants,

Photo credits, Νίκος Κοντοσταυλάκης

Η σχέση ενός ξενοδοχείου με την πόλη βρίσκεται και στο επίκεντρο της συζήτησης με τον Georges Batrouni, Founder & CEO του OKUPA. Μαζί με τη Δανάη Μακρή εξετάζει πώς ένα hospitality project εισέρχεται σε μια γειτονιά με γνώση, ευθύνη και πραγματική συμμετοχή. Το design και το opening αποτελούν την αρχή· η ζωή του χώρου συνεχίζεται μέσα από τη μουσική, την τέχνη, τα workshops, το φαγητό και τις επαναλαμβανόμενες αφορμές που κάνουν κατοίκους και ταξιδιώτες να επιστρέφουν.

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Listening Bar στο ξενοδοχείο Okupa , Photo Credit Giorgos Athanasiou

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Με την επιμέλεια της Έλενας Παπαδονικολάκη, Founder & CEO των Boutique Setters, η τοπικότητα αποκτά μια διαφορετική, πολυαισθητηριακή διάσταση μέσα από τη συζήτηση, μεταξύ άλλων, με τη Δάφνη Ζουμπουλάκη, Director της Zoumboulakis Galleries, τον chef Αθηναγόρα Κωστάκο, τον Μάρκο Χαιδεμένο, Co-owner & Managing Director της Canaves Collection, και την Catherine Rey, εκπρόσωπο της EHL Hospitality Business School. Η νέα πολυτέλεια αναζητείται στη σχέση με τον τόπο, τους ανθρώπους, τις αισθήσεις και την προσωπική παρουσία του ίδιου του ξενοδόχου.

Πάνελ “A Multi-Sensory Experience Rooted in True Locality”, Curated by Boutique Setters, Photo, Courtesy of Athinaoras Kostakos

Η έννοια του λαβυρίνθου αποκτά αρχιτεκτονική διάσταση στην ενότητα «Ο Αστικός Λαβύρινθος». Ο Δημήτρης Ποτηρόπουλος, από το Potiropoulos+Partners, εξετάζει το αστικό ξενοδοχείο ως μηχανισμό σχέσης με την πόλη: όψεις με βάθος, φίλτρα φωτός και κατώφλια μετατρέπουν το όριο σε χώρο μετάβασης, επιτρέποντας στον επισκέπτη να επιλέγει την απόστασή του από το αστικό περιβάλλον.

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Η εμπειρία επιστρέφει τελικά στο συναίσθημα. Στο πάνελ “The Intelligence of Feeling”, ο Δημήτρης Καραμπατάκης του K-Studio και ο Νίκος Ερηνάκης συζητούν με τη Δανάη Μακρή για το IQ, το EQ και την τεχνητή νοημοσύνη. Τι μένει από ένα ξενοδοχείο όταν ολοκληρωθεί η διαμονή; Ίσως μια συνήθεια, ένα μικρό ritual, μια διαφορετική εσωτερική θερμοκρασία που επιστρέφει μαζί μας στην καθημερινότητα.

Δράση “Traditional, Illegal”, από το ξενοδοχείο Dexamenes Seaside, που σχεδίασαν οι K Studoi, Photo Credit ,Yiagkos Papadopoulos

Στο πάνελ «Beyond Art in Hotels. How Hospitality Can Become a Platform for Cultural Production», το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη, μαζί με καλλιτέχνες, παρουσιάζει μέσα από το έργο του ένα μοντέλο για το πώς η τέχνη μπορεί να γίνει οργανικό κομμάτι της ζωής ενός ξενοδοχείου και ενός προορισμού.

Chronotopia, των Caitlind r.c. Brown & Wayne Garrett. Βραβείο Τέχνης Ιδρύματος Γ.&Α. Μαμιδάκη 2026. Credits: Λουκιανός Αρναουτάκης

Νέοι ομιλητές από το εξωτερικό θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, ενώ το Mix Interiors συμμετέχει φέτος ως Exclusive International Press Partner της διοργάνωσης.

Το Hotel Experience 2026 είναι ανοιχτό σε επιχειρηματίες, επαγγελματίες, δημιουργούς και σε κάθε επισκέπτη που ενδιαφέρεται για τους χώρους, τις ιδέες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν τη σύγχρονη φιλοξενία. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη, με απαραίτητη εγγραφή μέσω Eventora.

https://www.eventora.com/el/events/hotel-experience-vol3

Από το πάνελ “ Globan Insights, Local Application”, courtesy of A&M Architects και courtesy of Manhattan Projects New York City (MPNYC)

Από τη φετινή σκηνογραφία στην Τεχνόπολη, για το Hotel Experience, από το Flux Office