Η αφρικανική σκόνη επηρέασε μεγάλο μέρος της χώρας την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, προκαλώντας ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ppm) στην ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερα έντονο ήταν το φαινόμενο στην Κρήτη, όπως αποτυπώνεται και στις δορυφορικές εικόνες που επεξεργάστηκε η μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η πρώτη δορυφορική εικόνα, από τον δορυφόρο Suomi NPP της NASA/NOAA και τον αισθητήρα VIIRS, αποτυπώνει σε περιφερειακή κλίμακα την εκτεταμένη ζώνη αφρικανικής σκόνης που μεταφέρεται προς την Κρήτη.

Η δεύτερη εικόνα, από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, αποτελεί υψηλής χωρικής ανάλυσης απεικόνιση του φαινομένου, αναδεικνύοντας με λεπτομέρεια τη δομή και την πυκνότητα του νέφους σκόνης πάνω και γύρω από το νησί το μεσημέρι της Κυριακής 15/02.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του σταθμού καταγραφής σωματιδίων που λειτουργεί η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Ρέθυμνο, οι μέγιστες συγκεντρώσεις έφτασαν στα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, τιμή που αξιολογείται ως ιδιαιτέρως υψηλή.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής μονάδας ΜΕΤΕΟ, μίλησε στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου για την ένταση και την έκταση του φαινομένου.

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο έλευσης αφρικανικής σκόνης. Οι μεγαλύτερες τιμές σημειώθηκαν στην Κρήτη. Είχε μεγάλη έκταση και έφτασε αρκετά βόρεια στη χώρα- στην Τύμφη και στην Ήπειρο. Είδαμε τη σκόνη να επικάθεται σε χιονισμένες επιφάνειες και αλλού να συνδυάζεται με βροχοπτώσεις», ανέφερε αρχικά.

Τα επεισόδια αφρικανικής σκόνης «δεν είναι πολύ συνηθισμένα κατά τους χειμερινούς μήνες, όμως φέτος έχουμε δει αρκετά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αυτό συμβαίνει λόγω της εμμονής των νότιων ανέμων» σημείωσε ο Κ. Λαγουβάρδος με το φαινόμενο να υποχωρεί σταδιακά από την Αθήνα το βράδυ της Κυριακής.