Προσπαθώ να καταλάβω που το πάει η κυβέρνηση με την σημερινή τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Ότι είναι κατανοητή η διαμαρτυρία των αγροτών και κτηνοτρόφων, αλλά η αστυνομία οφείλει και θα το κάνει, να ανοίξει τα μπλόκα.

Τόσο απλά, σκέφτεται ο Παύλος Μαρινάκης, μια τέτοια επιχείρηση; Δηλαδή θα πάει ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης σε κάθε μπλόκο και θα πει «σας παρακαλώ πολύ κύριοι διαλυθείτε και ανοίξτε το δρόμο;». Και οι διαμαρτυρόμενοι, γιατί τους χρωστάνε κάποια πολλά εκατομμύρια για να ζήσουν και να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που εκκρεμούν, θα ανταποκριθούν θετικά με την πρώτη; Και θα κάνουν στην άκρη; Και θα διαλυθούν ησύχως, όπως λέμε;

Ή μήπως αυτή η δήλωση του εκπροσώπου της κυβέρνησης θα μετατραπεί σε σύγκρουση και αιματοχυσία; Και μια αιματοχυσία τι κόστος μπορεί να έχει και κοινωνικό και πολιτικό; Αναρωτιέμαι αν κάποιοι άνθρωποι στο κυβερνητικό μηχανισμό σκέφτονται στα σοβαρά και με σύνεση.

Φυσικά κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει την ταλαιπωρία των μετακινούμενων στους κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας. Αυτοκίνητα και φορτηγά τροφοδοσίας. Μοιάζει όμως, μέχρι στιγμής, ότι η πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου, η οποία μέσα σε όλα αποδοκιμάζει έντονα την κυβέρνηση για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορεί πράγματι να ταλαιπωρείται, αλλά δεν διαμαρτύρεται και επιπλέον συμπαρίσταται στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων. Εξάλλου ένα μεγάλο κομμάτι Ελληνίδων και Ελλήνων, δεν προέκυψε από γονείς και προγόνους βγαλμένους από σαλόνια. Μάλλον από αγροτικές οι νησιωτικές περιοχές είναι οι ρίζες τους.

Το διαταύτα λέει δύο πράγματα:

1. Άμεση πληρωμή όλου του χρέους των οφειλομένων και όχι η φάμπρικα της «βασικής πληρωμής» στο 70%. Και επιπλέον, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ικανοποίηση ενός σημαντικού μέρους των αιτημάτων. Με άμεσες ρυθμίσεις είτε στη Βουλή είτε Προεδρικών Διατάγματων είτε Υπουργικών αποφάσεων.

2. Επιβεβλημένη αποφυγή βίαιων κινήσεων/μεθοδεύσεων των αστυνομικών δυνάμεων στα μπλόκα των αγροτών. Σε μια αντίθετη περίπτωση το κόστος που θα αναλάβει η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα θα είναι τεράστιο. Και φυσικά προτάσσονται στον υπολογισμό εκείνοι οι οποίοι θα το πληρώσουν με αίμα.

Ας διαλέξουν και ας αποφασίσουν όσοι παίρνουν και δηλώνουν τέτοιες αποφάσεις, όπως αυτές που ανακοινώθηκαν σήμερα.