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Πριν από περίπου 15 ημέρες πήγα σε Αστυνομικό Τμήμα που υπάγεται στον Βόρειο Τομέα για να εκδώσω τη νέα μου ταυτότητα. Ξαναπήγα προχθές για να την παραλάβω. Και τις δύο φορές παρατήρησα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το κουβούκλιο της σκοπιάς ήταν εκεί. Και το air condition επίσης. Σκοπός δεν υπήρχε.

Δεν είχε φύγει για λίγο. Δεν «την είχε κοπανήσει». Απλούστατα, όπως πληροφορήθηκα, δεν υπήρχε διαθέσιμο προσωπικό για να βγει βάρδια σκοπού. Και αυτό είναι ένα μόνιμο, διαρκές, μήνες και χρόνια τώρα. θέμα.

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Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει μάλιστα εκφράσει δημοσίως διαφορετική φιλοσοφία: «Σε ποια χώρα του κόσμου υπάρχουν φρουροί στα Τμήματα;», αναρωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι χρειάζονται 5-6 αστυνομικοί ημερησίως για μία σταθερή σκοπιά και χαρακτηρίζοντας αυτή την αντίληψη παλαιομοδίτικη.

Εγώ, κύριε υπουργέ, διαφωνώ. Και εξηγώ γιατί. Υπάρχει ένα ιστορικό που δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2025, 5-6 άτομα πέταξαν 6-7 μολότοφ στο Α.Τ. Κυψέλης, προκαλώντας ζημιές σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Ακολούθησαν 14 προσαγωγές.

Και πριν από αυτό καταγράφονται:

11 Οκτωβρίου 2024, εμπρηστική επίθεση σε όχημα της ΕΛ.ΑΣ. έξω από αστυνομικές εγκαταστάσεις στο Μεσολόγγι.

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10 Δεκεμβρίου 2022, επίθεση με μολότοφ στο Α.Τ. Ακροπόλεως, με ζημιές σε τρία υπηρεσιακά οχήματα και τραυματισμό αστυνομικού.

2 Ιουλίου 2022, μολότοφ στο Α.Τ. Ζωγράφου.

4 Φεβρουαρίου 2022, περίπου 20 άτομα επιτέθηκαν με μολότοφ στο Α.Τ. Εξαρχείων.

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Ακολουθούν:

27 Νοεμβρίου 2021, ξανά Α.Τ. Ακροπόλεως.

14 Νοεμβρίου 2021, επίθεση με μολότοφ στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά.

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27 Οκτωβρίου 2021, Α.Τ. Ζωγράφου με μολότοφ και φωτοβολίδες.

6 Δεκεμβρίου 2020, πέντε μολότοφ στο Α.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.

Και 2 Δεκεμβρίου 2020, τρεις μολότοφ στο Α.Τ. Θερμαϊκού.

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Δέκα περιστατικά. Δέκα υπενθυμίσεις ότι τα αστυνομικά κτίρια είναι στόχοι.

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Και υπάρχει βεβαίως και η πολύ σοβαρότερη προειδοποίηση: ο εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί έξω από τις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στο Γουδί και ευτυχώς δεν εξερράγη. Την έρευνα είχε αναλάβει η Αντιτρομοκρατική.

Γι’ αυτό επιμένω στο ερώτημα:

Αν δεν φυλάσσεται το ίδιο το σπίτι της Αστυνομίας, πόσο ασφαλή είναι τα υπόλοιπα δημόσια κτίρια; Αυτό δεν είναι κίνητρο στους διάφορους αδίστακτους αναρχοτρομοκράτες να κάνουν τα «εκρηκτικά» παιχνίδια τους εκθέτοντας (ξεφτιλίζοντας, έπρεπε να γράψω κανονικά), την ίδια την αστυνομία;

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Και κάτι ακόμη, κύριε Χρυσοχοΐδη. Τον Φεβρουάριο ανακοινώσατε ενίσχυση των υπηρεσιών της Αττικής με 1.400 αστυνομικούς, με στόχο, όπως είπατε, «να ενισχύσουμε και το τελευταίο Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής».

Ωραία.

Πού πήγαν λοιπόν αυτοί οι αστυνομικοί; Πού κατανέμονται οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.; Και γιατί υπάρχουν Τμήματα όπου δεν περισσεύει ούτε ένας άνθρωπος για να φυλάξει την είσοδο και την εικόνα της αστυνομίας. Ότι είναι μία Αρχή η οποία ξέρει να προστατεύει το σπίτι της και τα σπίτια όλων μας, κατά συνέπεια.

Δεν είναι ρητορική ερώτηση. Είναι ερώτηση ενός πολίτη που πήγε δύο φορές στο ίδιο Αστυνομικό Τμήμα και είδε δύο φορές μια άδεια σκοπιά.

Και περιμένει απάντηση.