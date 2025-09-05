Η Ελλάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπήκε με εντυπωσιακό τρόπο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, διαλύοντας με το εμφατικό 5-1 το σύνολο του Κάρλος Φέρερ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η Εθνική ομάδα έδειξε τις διαθέσεις της από τα πρώτα λεπτά, ανοίγοντας το σκορ σχεδόν με τη σέντρα. Στο 3′ ο Παυλίδης έβγαλε εξαιρετική πάσα προς τον Καρέτσα, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ από αριστερά έκανε το 1-0. Ο ρυθμός της «γαλανόλευκης» ήταν καταιγιστικός, με συνεχείς ευκαιρίες μπροστά στην αντίπαλη εστία. Στο 17′ ήρθε και το δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά με αντιστροφή ρόλων: ο Καρέτσας σέντραρε ιδανικά από δεξιά και ο Παυλίδης με δυνατή κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της Ελλάδας.

Advertisement

Advertisement

Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας έδωσε το σύνθημα για… θρίαμβο. Με έναν τρομερό κεραυνό έξω από την περιοχή στο 21′, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, ξεσηκώνοντας τους φίλους της Εθνικής στις κερκίδες.

Ο Μπακασέτας πλησίασε σε δεύτερο γκολ στο 24′ με μακρινό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε οριακά άουτ. Η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει ασταμάτητα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στο 26′ (κεφαλιά Παυλίδη), στο 27′ (σουτ Τζόλη) και στο 29′ (νέο σουτ Τζόλη). Στο 34′ ο Παυλίδης βρέθηκε ξανά σε θέση βολής μετά από φανταστική μπαλιά του Κουρμπέλη και γύρισμα του Καρέτσα, όμως ο Πετσένιν πρόλαβε να απομακρύνει πάνω στη γραμμή.

Δύο λεπτά αργότερα ήρθε το 4-0, με κεφαλιά του Κουρμπέλη στο δεύτερο δοκάρι, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα. Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς συνέχισαν να απειλούν με συνεχείς ευκαιρίες, αλλά το σκορ παρέμεινε ως είχε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με την Ελλάδα να μετράει 23 τελικές προσπάθειες.

Στην αρχή του δευτέρου μέρους, η Λευκορωσία προσπάθησε να αντιδράσει με δύο μακρινά σουτ, τα οποία απέκρουσε ο Τζολάκης. Η ελληνική ομάδα δεν πτοήθηκε και ξαναπήρε τον έλεγχο, συνεχίζοντας να απειλεί με τους Καρέτσα, Μπακασέτα και Παυλίδη σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Στο 63′ ήρθε και το πέμπτο γκολ: ο Μπακασέτας πίεσε ψηλά, έκλεψε τη μπάλα, ο Καρέτσας έφτιαξε τη φάση και ο Τζόλης σκόραρε προ κενής εστίας για το 5-0. Στο 72′, ο VAR καταλόγισε πέναλτι σε ανατροπή του Μπακασέτα, με τον Μπαρκόφσκι να το εκτελεί και να μειώνει σε 5-1.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας (62′ Μουζακίτης), Κουρμπέλης (62′ Κυριακόπουλος), Ζαφείρης, Καρέτσας, Τζόλης, Μπακασέτας (73′ Κωνσταντέλιας), Παυλίδης (73′ Ιωαννίδης)

Λευκορωσία (Κάρλος Φέρερ): Παβλιουτσένκο, Πίγκας, Πετσένιν, Ζαμπέλιν, Μαρτινόβιτς (54′ Βολκόφ), Γιαμπλόνσκι, Κορζούν, Γκρομίκο (67′ Πάσεβιτς), Κόβαλεφ (46′ Μπαρκόφσκι), Έμπονγκ, Μελνιτσένκο (67′ Ντεμτσένκο)



Advertisement

Όλα τα γκόλ του αγώνα

Advertisement

Advertisement