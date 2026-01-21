Η Eldorado Gold Corporation (TSX:ELD) (NYSE:EGO) («Eldorado» ή «η Εταιρεία») ανακοινώνει την προκαταρκτική παραγωγή χρυσού για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η οποία ανέρχεται σε 123.418 ουγγιές, και την προκαταρκτική παραγωγή χρυσού για ολόκληρο το έτος, η οποία ανέρχεται σε 488.268 ουγγιές. Η παραγωγή του τέταρτου τριμήνου ωθήθηκε από τα ισχυρά αποτελέσματα στο συγκρότημα του Lamaque, ενώ η Ολυμπιάδα επωφελήθηκε από τη βελτίωση της σταθερότητας της επεξεργασίας, επαναφέροντας την παραγωγή στα αναμενόμενα επίπεδα. Επιπλέον, τα Kisladag και Efemcukuru παρουσίασαν σταθερή παραγωγή, σύμφωνα με τις προσδοκίες. Η λεπτομερής παραγωγή, ανά περιουσιακό στοιχείο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Προκαταρκτική παραγωγή χρυσού για το 2025

Παραγωγή χρυσού (ουγκιές) Ολόκληρο το έτος 2025 Τέταρτο τρίμηνο 2025 Τρίτο τρίμηνο 2025 2ο τρίμηνο 2025 1ο τρίμηνο 2025 Συγκρότημα Lamaque 187.208 49.307 46.823 50.640 40.438 Kisladag 168.701 41.141 37.184 46.058 44.319 Efemcukuru 72.482 14.497 17.586 21.093 19.307 Ολυμπιάδα 59.877 18.473 13.597 15.978 11.829 Συνολική παραγωγή χρυσού (ουγγιές) 488.268 123.418 115.190 133.769 115.893

Καναδάς

Συγκρότημα Lamaque

Το συγκρότημα Lamaque παρουσίασε ισχυρή παραγωγή χρυσού τόσο το τέταρτο τρίμηνο όσο και στο σύνολο του έτους. Από την έναρξη της εμπορικής παραγωγής το 2019, μέχρι το τέλος του 2025, έχουν παραχθεί συνολικά περίπου 1,12 εκατομμύρια ουγγιές. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, η παραγωγή αυξήθηκε ελαφρώς σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο, χάρη στην υψηλότερη ποιότητα του μεταλλεύματος και την αυξημένη παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου. Η παραγωγή κατά τη διάρκεια του έτους επωφελήθηκε από το υψηλότερης περιεκτικότητας δείγμα Ormaque, τη συνεχή λειτουργική αριστεία, καθώς και την παραγωγική ικανότητα – ρεκόρ του εργοστασίου επεξεργασίας. .

Τουρκία

Kisladag

Στο Kisladag, η παραγωγή χρυσού κατά το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκε ελαφρώς σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο, αντανακλώντας την πειθαρχημένη εκτέλεση και την σταθερή λειτουργική απόδοση.

Efemcukuru

Στο Efemcukuru, η παραγωγή χρυσού κατά το τέταρτο τρίμηνο ήταν χαμηλότερη σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης περιεκτικότητας λόγω της προγραμματισμένης αλληλουχίας των εργασιών στο μεταλλείο . Το μεταλλείο πέτυχε για 11η συνεχή χρονιά τον ετήσιο στόχο παραγωγής, αποδεικνύοντας την αφοσίωση της εγκατάστασης στη συνεχή βελτίωση και απόδοση.

Ελλάδα

Ολυμπιάδα Στην Ολυμπιάδα, η παραγωγή χρυσού το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά περίπου 36% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, χάρη στη βελτίωση της σταθερότητας της επεξεργασίας μετά τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν νωρίτερα μέσα στο έτος. Οι προσαρμογές στο μείγμα πάστας πλήρωσης και τα συνεχιζόμενα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων, υποστήριξαν τη σταθερή λειτουργία του εργοστασίου, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και της απόδοσης, που τελικά οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής.

Διορισμός της Δρ. Sally Eyre στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Δρ. Sally Eyre διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η Δρ. Eyre είναι γεωλόγος και επαγγελματίας στον τομέα της χρηματοδότησης της εξόρυξης με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και στις εξορυκτικές δραστηριότητες. Επί του παρόντος, είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ero Copper Corporation. Η Δρ. Eyre διετέλεσε προηγουμένως μη εκτελεστική διευθύντρια της Equinox Gold Corporation, ανώτερη ανεξάρτητη διευθύντρια της Centamin plc και μη εκτελεστική διευθύντρια της Adventus Mining Corporation. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2014, διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Copper North Mining και, πριν από αυτό, ανώτερη αντιπρόεδρος, υπεύθυνη λειτουργιών στην Endeavour Mining, με αρμοδιότητα τα έργα εξερεύνησης, ανάπτυξης και παραγωγής στη Δυτική Αφρική. Η Δρ. Eyre διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Etruscan Resources Inc. (νυν Endeavour Mining Corp.), μιας εταιρείας εξόρυξης χρυσού με παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία στη Δυτική Αφρική. Διετέλεσε Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Endeavour Financial Ltd. και κατείχε διευθυντικές θέσεις σε διάφορες καναδικές εταιρείες εξόρυξης πόρων.

Η Δρ. Eyre είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Οικονομική Γεωλογία από το Royal School of Mines, Imperial College, Λονδίνο. Η Δρ. Eyre είναι μέλος της Society of Economic Geologists (SEG), μέλος του Institute of Corporate Directors και πρώην Διευθύντρια του SEG Canada Foundation.

Η εμπειρία της προσφέρει πολύτιμες τεχνικές γνώσεις και στρατηγική προοπτική, καθώς η Eldorado προωθεί τα έργα ανάπτυξης και μετασχηματισμού της, καθώς και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική δημιουργίας αξίας.

Λεπτομέρειες τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του 4ου τριμήνου 2025 και του πλήρους έτους 2025

Η Eldorado θα δημοσιεύσει τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και το τέλος του έτους 2025 μετά το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 11:30 π.μ. ET (8:30 π.μ. PT). Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί μέσω διαδικτύου και θα είναι προσβάσιμη στον ιστότοπο της Eldorado Gold: www.eldoradogold.com.

Επιπλέον, η Εταιρεία σχεδιάζει να δημοσιεύσει τις προβλέψεις για το 2026 και μια ενημερωμένη τριετή πρόβλεψη, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα ολόκληρου του έτους 2025, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026.

Σχετικά με την Eldorado

Η Eldorado είναι παραγωγός χρυσού και βασικών μετάλλων με δραστηριότητες εξόρυξης, ανάπτυξης και εξερεύνησης στον Καναδά, την Τουρκία και την Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο και αφοσιωμένο προσωπικό, ασφαλείς και υπεύθυνες δραστηριότητες, ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας περιουσιακών στοιχείων και μακροχρόνιες συνεργασίες με τις τοπικές κοινότητες. Οι κοινές μετοχές της Eldorado διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Τορόντο (TSX: ELD) και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE: EGO).

